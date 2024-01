Alfa Romeo E-SUV: parte la sfida a BMW, Mercedes e Audi

Alfa Romeo E-SUV è una delle novità che nei prossimi anni faranno parte di sicuro della gamma della casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2027 ma già nei prossimi anni arriveranno notizie più precise su quelle che saranno le caratteristiche di questo modello che insieme alla nuova GTV si porrà al vertice della gamma dello storico marchio milanese riportandolo dopo molti anni nel segmento E del mercato.

La sfida del Biscione a Audi, Mercedes e BMW partirà con il lancio di Alfa Romeo E-SUV

Alfa Romeo E-SUV che sarà in parte sviluppato anche in Nord America con l’obiettivo di essere apprezzato soprattutto in quel mercato sarà un SUV di grandi dimensioni, si parla di una lunghezza di circa 5 metri. Nonostante ciò avrà uno stile molto sportivo e sinuoso. Questa auto nascerà su piattaforma STLA Large e sarà solo elettrica. La sua autonomia dovrebbe arrivare a circa 800 km con una ricarica completa mentre la sua potenza potrebbe arrivare a superare gli 800 cavalli nella versione top di gamma Quadrifoglio.

Al design di questo modello Alfa Romeo lavora già da un paio di anni. Di recente a proposito dello stile di Alfa Romeo E-SUV il CEO Imparato ha detto che stupirà molto. Con questa auto dunque il Biscione punta a fare seria concorrenza nel segmento premium del mercato auto a marchi del livello di BMW, Audi e Mercedes. Per questo motivo questa auto oltre che per il piacere di guida e lo stile tipicamente Alfa Romeo spiccherà per la tecnologia e il lusso. Da questo punto di vista il modello rappresenterà il meglio che il biscione ha da offrire.