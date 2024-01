Lamborghini Huracan: l’erede sempre più vicina al debutto [VIDEO SPIA]

L’erede di Lamborghini Huracan, noto internamente come LB63x, farà il suo debutto nella seconda metà del 2024 per l’anno modello 2025. Questo modello presenterà un motore completamente diverso rispetto all’Huracan. A proposito di questo veicolo oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore un prototipo è stato avvistato da Varryx durante i test al di fuori dello stabilimento Lamborghini a Sant’Agata Bolognese, e nel video sottostante si possono udire i tipici rumori del motore V8.

Un video mostra il prototipo dell’erede di Lamborghini Huracan

Le immagini rivelano la vettura ancora celata da camuffature, ma si intravedono già le forme definitive della supercar. Invece di una ristrutturazione radicale, sembra che si tratti di un’evoluzione rispetto al modello attuale. In ogni caso, il design presenterà chiari richiami a quello della Revuelto, come confermato in passato dal capo del design di Lamborghini, Mitja Borkert. Nella parte anteriore, è evidente il nuovo design dei gruppi ottici con fari dalle forme sottili, accompagnato da un disegno delle nuove prese d’aria e uno splitter distintivo. Sul retro, spiccano un ampio diffusore e i terminali di scarico centrali, posizionati in modo rialzato tra i gruppi ottici.

Per quanto riguarda il motore, si dice che per l’erede di Lamborghini Huracan potrebbe consistere in un V8 biturbo da 4 litri di cilindrata, abbinato a diversi motori elettrici (il numero preciso non è ancora chiaro), probabilmente sviluppati da YASA, come già avvenuto per la Revuelto. Maggiori dettagli su questa attesa auto della casa automobilistica del Toro potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane.