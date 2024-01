Dakar Classic 2024: Mafra in gara con Bombelli Team

Alla Dakar Classic 2024, Mafra partecipa alla competizione con un veicolo fuoristrada preparato da Bombelli Off-Road, esperti lombardi nel campo delle 4×4. In queste sfide attraverso le piste e le dune dell’Arabia Saudita, si uniscono anche altri veicoli fuoristrada prodotti nel periodo compreso tra il 1979 e il 1999, richiamando lo spirito della storica gara africana.

Mafra alla Dakar Classic 2024 insieme al team Bombelli a bordo di una Mitsubishi Pajero Befuel

Del resto parliamo di una delle gare automobilistiche più suggestive globalmente parlando, il rally raid, impone una prova di velocità e abilità di navigazione agli equipaggi che si avventurano nel deserto. Nata inizialmente nel 1979 come Parigi-Dakar, seguendo le tracce di avventurieri nel Sahara, la competizione ha avuto luogo dal 2009 al 2019 in Sud America. Questo entusiasmante evento è ora rivitalizzato attraverso la Dakar Classic 2024.

Mafra si unisce con entusiasmo a questa avventura partecipando alla Dakar Classic 2024 con la Mitsubishi Pajero Befuel, elaborata dal Bombelli Team e identificata con il numero 746. Befuel, curato da Fede Perlam, content creator, influencer e Brand Ambassador di Mafra, rappresenta l’atelier specializzato dedicato alla preparazione, personalizzazione ed elaborazione. La Mitsubishi Pajero è stata rivestita da WrapLab con colori così vivaci che possono essere rilevati persino dai satelliti: giallo e rosa fluo, le tinte predominanti nella identità di Befuel.

I prodotti Mafra assicurano che questa straordinaria livrea rimanga costantemente in condizioni impeccabili. La Mitsubishi Pajero, trionfatrice in dodici edizioni della Dakar, di cui sette consecutive, si distingue come una delle vetture più leggendarie di questa competizione. In vista della Dakar Classic 2024, la Bombelli 4×4 ha svolto un lavoro completo di smontaggio su un Pajero 2800 turbodiesel del 1997, potenziando telaio e scocca.