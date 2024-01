La nuova piattaforma di Kia promette di rivoluzionare il settore

Il futuro di Kia non si limita solo ai crossover di varie dimensioni, ma include anche modelli estremamente versatili. Al CES di Las Vegas, il marchio coreano sta presentando tre concept “modulari” basati sulla nuova piattaforma Platform Beyond Vehicle (PBV). Il primo di questi prototipi, denominato PV5, è previsto diventi un modello di serie nel 2025, con l’obiettivo di produrre 150.000 unità all’anno.

Kia mostra al CES 2024 i concept che cambiano forma

Kia pensa ad un futuro in cui una singola piattaforma veicolare sarà versatile, adattabile a una vasta gamma di utilizzi, incluso il trasporto di merci. Questa piattaforma sarà configurabile in diverse varianti, passando da comodi sedili per taxi a spazi per il carico. In particolare, questa architettura, chiamata PV5, è uno dei tre concetti modulari che la casa coreana presenterà al CES di quest’anno. Tutti e tre si concentrano sulle soluzioni denominate Platform Beyond Vehicle (PBV), con il PV5 sviluppato in tre diverse varianti.

L a piattaforma di base dell’automobile può essere facilmente adattata per svolgere diverse funzioni a seconda delle esigenze. Il software avanzato aiuta proprietari e aziende a monitorare ogni aspetto. Questa soluzione mobile è principalmente orientata al settore commerciale, ma può essere sfruttata anche per il trasporto privato. Per esempio, il modulo con sedili può essere convertito in uno spazio di carico per il trasporto di bagagli.

Kia immagina la PV5 come una singola piattaforma di base con una cabina standard nella parte anteriore. Poiché si tratta di un’auto elettrica, la parte anteriore è caratterizzata da un’inclinazione accentuata, simile a un furgone, ma senza la presenza di un motore tra i sedili del conducente e del passeggero. La vera innovazione avviene dietro l’abitacolo, dove possono essere installati moduli di dimensioni considerevoli in base alle necessità del conducente. I moduli vengono fissati mediante mezzi meccanici ed elettromagnetici. Pertanto, la loro sostituzione, quando necessaria, richiede pochissimo tempo e non richiede attrezzature particolari.