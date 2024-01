Volkswagen Golf 2024: nuove immagini dal CES, ChatGPT sarà integrata nei comandi vocali

Il debutto della nuova Volkswagen Golf 2024 è sempre più vicino. Dopo il teaser rilasciato prima delle festività, la casa automobilistica di Wolfsburg ha presentato la versione completa del restyling al CES 2024 di Las Vegas. Nonostante fosse ancora camuffata e si trattasse della variante GTI, è stata offerta la possibilità di dare uno sguardo più dettagliato alle novità dell’abitacolo.

Nuove immagini del prototipo camuffato di Volkswagen Golf 2024 mostrata al CES

Come accennato in precedenza, gli esterni di Volkswagen Golf 2024 sono nascosti sotto una pellicola, ma mostrano alcune novità già presenti nel primo teaser, in particolare riguardanti gli aggiornamenti nello stile dei gruppi ottici e dei paraurti. Tuttavia, essendo un restyling, non ci si dovrebbe aspettare grandi rivoluzioni, con la carrozzeria che rimarrà simile al modello attuale.

All’interno dell’auto, invece, ci sono state notevoli modifiche visibili per la prima volta nella versione definitiva. Il nuovo e grande schermo centrale da 12,9 pollici per l’infotainment è immediatamente evidente, permettendo la gestione dell’intrattenimento del veicolo, mentre il cruscotto digitale da 10,9 pollici è incluso di serie. I comandi a sfioramento presenti sul volante del modello attuale sono scomparsi, lasciando spazio al ritorno dei più classici tasti fisici.

Una grande novità sarà l’integrazione di ChatGPT nel backend dell’assistente vocale Volkswagen, portando numerose nuove funzionalità che vanno oltre il semplice controllo vocale attuale. Con questa evoluzione, l’assistente vocale IDA potrà gestire l’infotainment, la navigazione e la climatizzazione, oltre a rispondere a domande di cultura generale e offrire ulteriori funzionalità.

In futuro, nell’ambito delle sue crescenti capacità, l’intelligenza artificiale fornirà informazioni più dettagliate in risposta a domande più complesse. Non sarà richiesto di creare un account personale per utilizzare ChatGPT, sarà sufficiente attivarlo con il comando vocale “Hello IDA” o tramite il tasto dedicato sul volante. I dati saranno cancellati immediatamente per garantire massima riservatezza e privacy. Ricordiamo infine che il debutto della Volkswagen Golf 2024 è atteso a breve forse già entro fine gennaio.