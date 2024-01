Opel Crossland 2024: ecco come potrebbe cambiare il SUV [RENDER]

Opel Crossland 2024 sarà una delle principali novità della casa tedesca per il 2024: ecco cosa sappiamo fino ad ora

Opel è attualmente impegnata nello sviluppo della prossima Crossland, la cui presentazione è prevista nel corso del 2024. Questo nuovo modello promette di essere particolarmente interessante poiché includerà una versione completamente elettrica. I test della Opel Crossland 2024 sono già a buon punto e grazie alle foto spie apparse nei mesi scorsi sul web è stato realizzato un rendering che offre un’anteprima delle possibili forme finali di questo SUV. Si tratta di una creazione digitale pubblicata dal sito francese auto-moto che immagina in questa maniera lo stile del futuro SUV della casa automobilistica tedesca.

Ecco come potrebbe apparire e quali caratteristiche avrà la futura Opel Crossland 2024

La Opel Crossland 2024 adotterà un design più squadrato, avvicinandosi maggiormente a un SUV vero e proprio piuttosto che a una berlina rialzata. La vettura avrà un frontale verticale caratterizzato dall’unione del motivo dei fari della nuova Opel Astra con un paraurti distintivo e altri dettagli peculiari. Le nuove proporzioni previste dovrebbero contribuire a un incremento dello spazio interno, con un notevole aumento dell’altezza grazie a un layout più efficiente.

Si prevede anche un aumento dello spazio nel bagagliaio, il che dovrebbe migliorare la praticità complessiva del modello. Inoltre, la nuova Crossland beneficerà delle più recenti innovazioni digitali di Opel in termini di equipaggiamento, con l’introduzione di un ampio schermo per l’infotainment accoppiato a un quadro strumenti digitale, seguendo gli standard dell’Astra. Infine per quanto riguarda la gamma dei motori è previsto anche la presenza di almeno una versione completamente elettrica. Sicuramente nelle prossime settimane ne sapremo di più.