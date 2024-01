Audi R8: vendite raddoppiate nel suo ultimo anno di carriera

Boom di immatricolazioni in tutto il mondo per Audi R8 nel 2023 la supercar della casa tedesca dice addio al mercato

Con il 2023 è uscita di scena anche Audi R8. La casa automobilistica di Ingolstadt ha deciso di rinunciare al suo famoso modello molto probabilmente anche per questioni legate alle normative sulle emissioni che come sappiamo sono sempre più rigide e quindi difficili da rispettare. Questa vettura però ha deciso di chiudere con il botto la sua carriera. Infatti le vendite del celebre modello sono praticamente raddoppiate nel suo ultimo anno di vita. La vettura ha visto aumentare le sue vendite in tutto il mondo ma in particolare molto bene le cose sono andate negli USA.

Secondo i dati riportati dalla divisione americana della casa tedesca, le vendite di Auti R8 hanno registrato un aumento significativo del 101% nell’anno appena trascorso, per un totale di 631 veicoli immatricolati nel 2023 rispetto ai 314 venduti l’anno precedente. Se guardiamo ai dati passati, nel 2021 sono state vendute 649 R8, nel 2020 erano 581, nel 2019 574, nel 2018 927 e nel 2017 772 unità.

Secondo indiscrezioni sembra essere possibile il ritorno di una Audi R8 di terza generazione totalmente elettrica, con la speranza che questa sia più fortunata rispetto alla precedente R8 E-Tron. Quest’ultima ha avuto una produzione inferiore alle 100 unità presentando un prezzo elevato con circa 1 milione di euro per singolo esemplare.

Infine segnaliamo che oltre ad Audi R8 anche la sportiva Audi TT, recentemente interrotta, ha visto un aumento delle vendite del 41% nel 2023, nonostante il suo addio. Nel corso dell’anno, Audi ha venduto 725 di questi veicoli negli Stati Uniti. Insomma le due famose vetture della casa tedesca hanno deciso di salutare nel migliore dei modi i loro fan con la speranza di un possibile ritorno in futuro anche se in una veste completamente elettrica.