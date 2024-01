Charles Leclerc si regala una nuova e rarissima Ferrari

Da quando Charles Leclerc è entrato nel team della Scuderia Ferrari, ha costantemente arricchito la sua collezione di auto. Il pilota di Formula 1 possiede una Ferrari 488 Pista e una Lamborghini Huracan STO. Di recente, ha incluso nella sua collezione anche una 812 Competizione A. La vettura era stata di recente avvistata a Montecarlo anche se alla sua guida non c’era il pilota della Ferrari ma un’altra persona.

Charles Leclerc ha arricchito la sua collezione di super car con una Ferrari 812 Competizione A

La carrozzeria esterna di questa nuova Ferrari 812 Competizione A di Charles Leclerc è dipinta in Bianco Onda Marina Opaco e presenta evidenti dettagli in carbonio. È dotata di un pannello del tetto anch’esso in carbonio e monta ruote nere con pinze dei freni bianche. Inoltre, si fa notare il numero 16 sul parafango anteriore. La supercar del cavallino rampante è equipaggiata con un motore V12 aspirato da 6,5 litri che eroga 830 CV a 9.250 giri al minuto. Sebbene simile al motore della Superfast, in questo caso opera a 9500 giri al minuto. Questa configurazione consente all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi, con una velocità massima di 340 km/h.

Questa vettura della Ferrari è uno dei 599 esemplari che sono stati realizzati e dunque si tratta di una super car estremamente rara. Il pilota della Ferrari è stato visto al volante dell’auto nella sua Montecarlo a Capodanno. Si spera che questo regalo possa essere di buon auspicio in vista dell’imminente avvio della stagione di Formula 1 2024 che si spera possa riportare la Ferrari più in alto possibile.