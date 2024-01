Audi Q8 e-tron Edition Dakar: ecco la versione speciale ispirata ai rally

Audi Q8 E-Tron Edition Dakar è l’ultima novità lanciata dai tedeschi nelle scorse ore. Si tratta del primo modello di produzione ispirato al celebre rally nel deserto. Questa versione speciale si caratterizza per la maggiore altezza da terra e, grazie alle decalcomanie aggiuntive disponibili, richiama visivamente la RS Q e-tron sviluppata per il Rally di Dakar. Le eccezionali capacità fuoristrada di questo SUV esclusivo, unite alla coppia immediatamente disponibile del sistema elettrico, lo rendono l’ideale per gli appassionati di avventura desiderosi di affrontare terreni impegnativi con la trazione elettrica.

Audi Q8 E-Tron Edition Dakar: ecco la nuova versione speciale ispirata alla Dakar

Basata sulla versione con doppio motore 55 e-tron quattro anziché sul top di gamma SQ8 a triplo motore, questa versione offre gli stessi 408 CV in modalità boost del modello di serie. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,8 secondi su pneumatici stradali standard, o in 5,9 secondi se equipaggiata con gomme fuoristrada General Grabber AT3, fornite anche da Audi, offrendo agli automobilisti otto ruote in totale.

Rispetto al modello base, il SUV elettrico dotato di pneumatici fuoristrada General Grabber AT3, Audi Q8 E-Tron Edition Dakar presenta un’altezza da terra aumentata di 31 millimetri, ottimizzata per una migliore manovrabilità su terreni irregolari come ghiaia o neve. La configurazione base dell’auto offre un’altezza da terra di 206 millimetri, ma a velocità più elevate, tale altezza diminuisce gradualmente: di 15 millimetri a 85 km/h, di 17 millimetri a 100 km/h e di 13 millimetri a una velocità elevata di 120 km/h. Questo ottimizza la stabilità di guida ad alte velocità, migliorando l’aerodinamica e l’efficienza energetica. La Q8 e-tron edition Dakar è in grado di attraversare acque fino a una profondità di 300 mm. Inoltre, la strategia di controllo delle sospensioni pneumatiche è stata adattata per soddisfare le esigenze della guida fuoristrada.

Audi Q8 e-tron edition Dakar si distingue per i bordi continui e estesi dei passaruota che conferiscono una posizione sicura sulla strada. Quando si apre la porta lato conducente, i LED a terra illuminano la scritta edition Dakar, evidenziando che si tratta di una versione speciale. Anche la cover esclusiva della chiave è evidenziata dalla presenza di un simbolo speciale.

Questa versione inoltre può essere personalizzata con decalcomanie uniche ispirate alla leggendaria RS Q e-tron. La carrozzeria dell’auto è dipinta in Mythos Black metallizzato, ottenendo un effetto visivo speciale attraverso un particolare processo di incollaggio. La pellicola utilizzata per il rivestimento dell’auto presenta aree trasparenti specifiche, lasciando intravedere il colore metallico sottostante. Solo 99 esemplari saranno disponibili, ognuno rivestito con queste decalcomanie uniche. Il numero di serie del modello speciale è inciso sul montante D.

Il modello della Serie Speciale include di serie luci anteriori e posteriori Matrix LED, offrendo un’illuminazione dettagliata e ad alta definizione della strada. Gli interni S line sono ora inclusi come standard, con un volante sportivo multifunzione in pelle, un’elegante finitura nera per il cielo dell’abitacolo, una pedaliera in acciaio inossidabile e un pratico bracciolo centrale. Gli inserti decorativi sono realizzati in alluminio opaco, mentre le soglie delle porte presentano inserti in alluminio. La parte superiore del cruscotto e gli elementi inferiori degli interni sono rivestiti in similpelle nera.

La Q8 e-tron edition Dakar offre una robusta dotazione che evidenzia la sua praticità. Di serie è incluso il pacchetto portaoggetti e vano bagagli. Il bagagliaio presenta un rivestimento resistente e i tappetini sono personalizzati con la scritta Dakar. Nella versione della Serie Speciale è incluso di serie anche un portapacchi con una capacità di carico di 40 chilogrammi. Questo pacchetto include una borsa per il portapacchi e cinghie per il fissaggio degli accessori.