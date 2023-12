Toyota GR DKR Hilux EVO T1U: tutto pronto per il Rally Dakar 2024 e il W2RC

Toyota si prepara a dominare il Rally Dakar 2024 con la sua ultima meraviglia tecnologica: il Toyota GR DKR Hilux EVO T1U. Questo veicolo, simbolo della passione e dell’impegno di Toyota Gazoo Racing (TGR) nel settore dei rally-raid, rappresenta un salto qualitativo nella categoria W2RC.

TGR schiera un team imponente per la Dakar 2024, con cinque equipaggi, inclusi due piloti esordienti. La presenza di Lucas Moraes e Seth Quintero, due giovani talenti, insieme al veterano Giniel de Villiers, illustra un perfetto mix di esperienza e freschezza.

Moraes, dopo un impressionante terzo posto nel 2023, si affianca ad Armand Monleon mentre Quintero unisce le forze con Dennis Zenz. Questi equipaggi sono pronti a lasciare il segno nel W2RC 2024.

Il veicolo: innovazione e affidabilità

Il nuovo GR DKR Hilux EVO T1U è una dimostrazione della maestria ingegneristica di Toyota Gazoo Racing. Con una carrozzeria più larga di 100 mm rispetto al modello precedente, il veicolo vanta miglioramenti significativi nelle sospensioni e nel sistema di raffreddamento.

Il motore V35A, derivato dal Land Cruiser 300, offre 264 kW di potenza e 620 Nm di coppia massima, gestiti da un cambio sequenziale Sadev a 6 marce. Il telaio tubolare, la carrozzeria in materiale composito e le sospensioni con escursione di 350 mm sia anteriori che posteriori, dimostrano l’attenzione di TGR per ogni dettaglio.

Sostenibilità e innovazione: il biocarburante

In linea con il progetto Dakar Future, Toyota Gazoo Racing ha stretto una partnership con Repsol per sviluppare un biocarburante con il 70% di contenuto rinnovabile. Questo carburante, prodotto nel Repsol Technology Lab di Madrid, riduce l’impronta di carbonio di almeno il 70% rispetto alla benzina convenzionale. Una mossa che non solo sottolinea l’impegno di TGR verso la sostenibilità, ma anche la sua visione per il futuro delle competizioni automobilistiche.

Verso il Rally Dakar 2024

Il Rally Dakar 2024 inizierà il 5 gennaio con un prologo vicino ad Alula, seguito da sei tappe impegnative, inclusa la novità della 48 hour Chrono, prima del tradizionale giorno di riposo a Riyadh.

Altre sei tappe condurranno i partecipanti verso Yanbu, dove il rally si concluderà il 19 gennaio. Questo percorso metterà alla prova non solo la resistenza dei piloti, ma anche l’innovazione e la qualità del Toyota GR DKR Hilux EVO T1U 2024.