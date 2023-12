BMW Serie 7 2024: Mansory mostra in anteprima la sua versione modificata [FOTO]

La BMW Serie 7 2024 ha attirato l’attenzione di Mansory, un noto tuner che ha deciso di aggiungere la berlina di punta del marchio tedesco alla sua lista di veicoli modificati. Nonostante il periodo di sviluppo prolungato per queste modifiche, il risultato è decisamente notevole.

Il kit estetico sviluppato dal preparatore per la nuova Serie 7, presentata nelle immagini in un elegante colore nero, include diversi elementi che rafforzano l’impatto visivo dell’auto. Il frontale è caratterizzato da inserti per il paraurti e da lamelle laterali integrate. Il design è completato da nuove minigonne laterali, grafiche per le portiere anteriori e i passaruota e delle calotte degli specchietti retrovisori esterni ridisegnati.

Sul retro, la BMW Serie 7 di nuova generazione sfoggia il classico tocco Mansory: un diffusore rinnovato, delle lame laterali e uno spoiler discreto sul cofano del bagagliaio. Un elemento simile è situato dietro la linea del tetto.

Da notare anche il logo del tuner che prende il posto di quello standard di BMW sul cofano del bagagliaio e sulla calandra. I cerchi da 22”, adornati dal logo Mansory, aggiungono un ulteriore tocco di esclusività mentre i dettagli rossi su vari componenti completano l’estetica.

Modifiche anche nell’abitacolo

Anche l’abitacolo della nuova Serie 7 porta la firma di Mansory, sebbene sia parzialmente visibile nelle immagini. Si notano delle soglie sottoporta aftermarket e dei poggiatesta dei sedili con il logo di Mansory. È probabile che il tuner abbia personalizzato anche i tappetini e il volante.

Mansory è stato piuttosto riservato su questo progetto nei suoi post, ma ci aspettiamo maggiori dettagli tecnici e immagini molto presto.