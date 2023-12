Toyota GR Yaris: la versione con cambio automatico potrebbe debuttare al Salone di Tokyo 2024

La conferenza stampa è in programma per il 12 gennaio

In vista del Salone di Tokyo 2024, il settore automotive è in fermento per le novità che Toyota potrebbe presentare, in particolare riguardo la Toyota GR Yaris. La conferenza stampa programmata per il 12 gennaio 2024 alle 16:00 (ora italiana) accresce l’attesa, anche se non ci sono conferme ufficiali riguardo un eventuale restyling della hatchback sportiva.

Le ultime indiscrezioni fornite da Best Car anticipano un possibile aggiornamento di metà carriera per gennaio 2024, ma questa informazione rimane ancora da verificare. Stando a recenti indiscrezioni, la casa automobilistica nipponica avrebbe incrementato la potenza fino a 300 CV, avvicinandosi ai numeri della GR Corolla.

La nuova trasmissione automatica dovrebbe chiamarsi GR-DAT

Una delle novità più rilevanti previste per la Toyota GR Yaris 2024 sarebbe l’introduzione di una trasmissione automatica, a lungo vociferata. Magazine X riporta che sarà denominata GR-DAT, che sta per Gazoo Racing – Direct Automatic Transmission. Si tratta di un cambio automatico con convertitore di coppia, progettato appositamente per la guida ad alte prestazioni.

Il presunto cambio GR-DAT sarebbe stato progettato per bloccare immediatamente il convertitore di coppia durante il cambio di marcia. Solitamente, i cambi automatici tradizionali bloccano il convertitore quando il veicolo smette di accelerare. Tuttavia, permangono dubbi sulla reale esistenza di questa nuova tecnologia.

Sono stati già fatti dei test in pista

Ad ottobre 2023 è emerso che Akio Toyoda aveva testato una GR Yaris dotata di questa nuova tecnologia durante il quinto round della ENEOS Super Taikyu Series 2023. Ad ogni modo, il GR-DAT aggiungerebbe complessità alla GR Yaris e, di conseguenza, ne aumenterebbe il prezzo. Attualmente, la GR Yaris con cambio manuale è disponibile in Italia ad un prezzo di partenza di 46.000 €.

Con queste potenziali novità, il Tokyo Auto Salon 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di auto sportive, dove la piccola sportiva giapponese potrebbe ancora una volta stupire con le sue prestazioni e innovazioni.