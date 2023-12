Fisker Ocean Sport: partite le consegne dei primi esemplari

Nel panorama attuale dei SUV elettrici, il Fisker Ocean Sport emerge come un modello significativo grazie alla visione innovativa di Henrik Fisker e alla sua casa automobilistica americana Fisker Inc. Questo veicolo elettrico rappresenta un passo avanti nel settore, combinando design, sostenibilità e accessibilità.

L’Ocean Sport si posiziona come una vettura elettrica gateway nel mondo della mobilità sostenibile. È alimentato da un motore elettrico anteriore, che offre una potenza di 280 CV. La batteria Touring Range del SUV elettrico assicura un’autonomia notevole, raggiungendo fino a 464 km secondo il ciclo WLTP.

Due modalità di guida disponibili

Un aspetto distintivo di questo modello a zero emissioni è la sua versatilità in termini di modalità di guida. I conducenti possono scegliere tra la Fun Mode, che enfatizza l’emozione della guida elettrica, e l’Earth Mode, ottimizzata per massimizzare l’efficienza e l’autonomia. Questa flessibilità rispecchia l’adattabilità del SUV ai diversi stili di guida ed esigenze.

Dal punto di vista tecnologico, il Fisker Ocean Sport è equipaggiato con un display touch centrale da 17.1 pollici, uno specchietto retrovisore interno digitale e dei cerchi F7 AeroStealth da 20”. La sicurezza è una priorità per Fisker, come dimostra l’integrazione di funzionalità avanzate quali l’Automatic Emergency Braking–Premium e il sistema Fisker Intelligent Pilot, un Advanced Driver Assist System (ADAS) che include il primo radar digitale al mondo disponibile in un veicolo consumer.

C’è anche il tetto panoramico fisso BigSky

Un altro aspetto notevole dell’Ocean Sport è il suo design interno, accentuato dal tetto panoramico fisso BigSky, che crea un’atmosfera spaziosa e aperta all’interno dell’abitacolo, offrendo una vista ampliata del cielo. Il portellone posteriore elettrico facilita il carico di bagagli o acquisti, aggiungendo un ulteriore livello di comodità per l’utente.

Le prime unità dell’EV sono state consegnate ai clienti britannici presso la Fisker Lounge London di Londra.