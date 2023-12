Hyundai N Vision 74: versione di serie in arrivo?

L’ultimo report di ETNews ha suscitato un’ondata di entusiasmo nel settore automobilistico, rivelando che Hyundai starebbe valutando la trasformazione della sua Hyundai N Vision 74 in una versione di produzione a tiratura limitata.

Tale mossa rappresenta un passo significativo per il costruttore coreano, noto per la sua propensione all’innovazione e al design rivoluzionario. Secondo quanto riportato, la versione commerciale della N Vision 74 non sarà prodotta in massa, ma piuttosto in un’esclusiva serie di soli 100 esemplari.

La cifra limitata sottolinea la natura esclusiva di questo progetto, con 70 di queste unità destinate alla vendita e le restanti 30 riservate per utilizzi nel motorsport. Tale strategia mira a posizionare Hyundai come un marchio pioniere nel segmento delle auto sportive ad alte prestazioni, rafforzando ulteriormente la sua identità nel mercato globale.

Dovrebbe proporre una potenza di 800 CV

Interessante è la scelta di potenza per questa versione di produzione. Mentre la concept car originale sfoggiava una coppia di motori elettrici posteriori da 340 CV ciascuno, abbinati a una cella a combustibile da 116 CV utilizzata come caricatore di bordo, la versione di produzione sembra destinata a superare queste cifre.

Con 800 CV, la Hyundai N Vision 74 di serie sarà molto più potente del concept, un salto qualitativo che testimonia l’impegno del marchio coreano nell’elevare le prestazioni dei suoi veicoli elettrici.

Tuttavia, questo aumento di potenza sembra essere accompagnato da una riduzione dell’autonomia. Il concept vantava 600 km di autonomia, ma secondo le stesse fonti, il modello di produzione dovrebbe offrire un range di percorrenza compreso tra 400 e 500 km con una singola carica. Questo calo potrebbe essere dovuto al focus sulle prestazioni piuttosto che sull’efficienza energetica.

Rappresenterà un’interessante evoluzione per il brand

L’ipotesi di una produzione limitata della Hyundai N Vision 74 da parte della casa automobilistica sudcoreana sottolinea il potenziale di mercato per veicoli esclusivi e altamente personalizzati. Questa strategia si allinea con la crescente domanda di auto di lusso e ad alte prestazioni e segna un’interessante evoluzione per il brand coreano, una volta noto principalmente per i suoi modelli economici e pratici.

Tuttavia, è importante considerare queste informazioni con cautela, dato che ci sono state dichiarazioni contrastanti in passato riguardo alla produzione di questo modello. Se queste indiscrezioni si rivelassero vere, potremmo assistere a un radicale cambiamento nel posizionamento di Hyundai nel mercato delle auto di lusso e sportive.