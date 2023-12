NIO ET9: presentata la nuova ammiraglia di lusso completamente elettrica [FOTO]

Il NIO Day 2023 è stato un palcoscenico straordinario in quanto ha visto la presentazione della nuova NIO ET9, un’ammiraglia 100% elettrica e intelligente che si afferma come un punto di svolta nel mercato degli EV.

Questo evento, celebrato con grande partecipazione a Xi’an (Cina), ha evidenziato l’impegno del produttore di veicoli elettrici nell’incorporare tecnologie all’avanguardia e un design raffinato, rivolgendosi a una clientela esigente e consapevole.

È lunga oltre 5 metri

La nuova ET9, con le sue dimensioni imponenti (lunghezza di 5325 mm, larghezza di 2016 mm, altezza di 1620 mm e passo di 3250 mm), si distingue per la sua presenza scenica e per il suo design Landjet, che massimizza lo spazio interno garantendo comfort e sicurezza.

L’abitacolo a quattro posti, con l’innovativo Sky Island ed Executive Bridge, offre un livello di comfort di prima classe, con sedili posteriori dotati di 24 tecnologie brevettate, tra cui un’ampia regolazione dello schienale e un tavolino versatile a 360°.

A bordo ci sono oltre 100 tecnologie sviluppate internamente

Dal punto di vista tecnologico, la NIO ET9 rappresenta un vero e proprio balzo in avanti. Integrando oltre 100 tecnologie sviluppate internamente, tra cui 17 inedite a livello mondiale e 52 all’avanguardia, la flagship sedan stabilisce un nuovo standard nel segmento degli EV.

Il suo SkyRide Intelligent Chassis System, che combina sterzo-by-wire, ruote posteriori sterzanti e sospensioni completamente attive, è una novità mondiale, offrendo una guida eccezionalmente stabile anche su terreni complessi.

255 km di autonomia in appena 5 minuti di ricarica

Uno degli aspetti più rivoluzionari della nuova ET9 è la sua architettura Full-Domain 900V, che consente una ricarica ultra-veloce e sostituzioni della batteria in soli 3 minuti. Questo sistema di ricarica, con un picco di 600 kW e una corrente massima di 765A, permette un’autonomia impressionante, aggiungendo 255 km con soli 5 minuti di carica.

Il sistema intelligente della nuova ammiraglia di lusso a zero emissioni, con il suo super computer Adam 2.0 e il chip NX9031 a 5 nm, garantisce prestazioni eccezionali in sei aree principali, inclusi guida autonoma, cockpit digitale e powertrain elettrico. Questa integrazione di potenza computazionale e algoritmi proprietari posiziona la ET9 all’avanguardia della sicurezza e dell’efficienza.

In tema di sicurezza, la vettura elettrica segna nuovi standard grazie alla sua rigidità torsionale e alle tecnologie avanzate di rilevamento e calcolo. Progettata seguendo standard di sicurezza di grado aeronautico, include ridondanze in sette sistemi chiave, stabilendo un benchmark globale per la sicurezza delle berline di lusso elettriche.

In Cina può essere già preordinata

Il nuovo modello è già disponibile per il preordine in Cina, con le prime consegne previste per il primo trimestre del 2025. Al NIO Day 2023, NIO ha anche lanciato la quarta generazione delle sue stazioni di ricarica e lo scambiatore di potenza da 640 kW, enfatizzando ulteriormente il suo impegno verso un’esperienza di ricarica migliorata per gli utenti.

Infine, la NIO ET9 rappresenta non solo un culmine dell’innovazione tecnologica nell’ambito delle berline elettriche di lusso, ma anche la visione ambiziosa e la determinazione della casa automobilistica cinese nel guidare il mercato degli EV di fascia premium.

William Li, fondatore, presidente e CEO di NIO, ha sottolineato questo impegno durante l’evento, ribadendo la missione del brand cinese di offrire prodotti e servizi di alta qualità che rispondano alle esigenze dei clienti più esigenti.