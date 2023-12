Toyota Land Cruiser 2024: è sold out in soli 30 minuti in Germania

Il Toyota Land Cruiser 2024 si sta rivelando un grande successo in Europa, in particolare nel mercato tedesco. In soli 30 minuti, i primi 1000 esemplari destinati alla Germania sono andati esauriti, evidenziando l’alto interesse dei consumatori.

Il debutto europeo del nuovo Land Cruiser è avvenuto al 20° Bush Taxi Meeting a settembre, dove i clienti tedeschi hanno avuto l’opportunità di vederlo per la prima volta. Le prenotazioni si sono aperte alle 08:00 del 21 dicembre, ma sono state chiuse dopo appena mezz’ora, a seguito del rapido esaurimento della prima serie. Ora, gli interessati possono solo iscriversi a una lista d’attesa.

In Germania, la nuova generazione dell’iconico modello è disponibile in tre versioni: Executive, Tec e First Edition. Non è stato specificato quante unità di ciascuna variante siano incluse nella prima serie di 1000 unità, ma è noto che la First Edition sarà limitata a 3000 esemplari in tutta Europa. Le consegne in Germania inizieranno nel terzo trimestre del 2024.

Alla base c’è la piattaforma GA-F

Il nuovo Toyota Land Cruiser europeo si basa sulla piattaforma GA-F. Inizialmente, sarà disponibile con un motore turbodiesel da 2.8 litri, abbinato a un cambio automatico a 8 marce. Seguirà nel 2025 una versione con motore diesel mild hybrid a 48V.

Gli allestimenti Tec e First Edition offrono caratteristiche aggiuntive, tra cui nuova barra stabilizzatrice anteriore scollegabile, cerchi in lega da 20”, specchietto retrovisore interno digitale, impianto audio premium JBL con 14 altoparlanti e display head-up.