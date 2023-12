Hyundai Ioniq 2: in arrivo un nuovo modello elettrico da circa 20.000 €

Hyundai sta emergendo come un leader nel segmento dei veicoli elettrici, in particolare con i suoi modelli Ioniq. L’attenzione è ora rivolta su un nuovo modello in fase di sviluppo, che potrebbe potenzialmente chiamarsi Hyundai Ioniq 2. Dovrebbe trattarsi di un’auto elettrica entry-level. Questa mossa segue il successo delle Ioniq 5 e Ioniq 6, che hanno ottenuto apprezzamenti sia dagli esperti che dai clienti.

Andreas-Christoph Hofmann, responsabile marketing di Hyundai Motor Europe, ha rivelato a metà 2022 le intenzioni del marchio di lanciare un nuovo EV accessibile, mirato a competere con artisti del calibro di Volkswagen ID.2. L’obiettivo del prezzo di partenza fissato è di circa 20.000 €, indicando un focus sul rendere la tecnologia EV più accessibile a una base di clienti più ampia.

Alla base ci sarà la piattaforma IMA di seconda generazione

Dal punto di vista tecnico, la nuova Ioniq 2 sarà basata sulla seconda generazione della piattaforma Integrated Modular Architecture (IMA). Il nuovo pianale rappresenta un avanzamento significativo rispetto all’attuale Electric-Global Module Platform (E-GMP) e sarà impiegata in 13 nuovi modelli a zero emissioni dello Hyundai Motor Group entro il 2030. La nuova IMA promette maggior flessibilità, coprendo quasi tutti i segmenti, e una riduzione dei costi grazie a economie di scala maggiori.

Per quanto riguarda le batterie, Hyundai sta lavorando su nuove tecnologie avanzate, incluse nichel-manganese-cobalto (NMC) e litio-ferro-fosfato (LFP), sebbene non sia ancora chiaro quale di queste sarà utilizzata nella Hyundai Ioniq 2.

In termini di dimensioni e design, la nuova auto elettrica sarà probabilmente più piccola rispetto alle Ioniq 5 e 6, ma resta da vedere quale direzione stilistica adotterà il marchio. La possibilità che adotti alcuni degli elementi retro della Ioniq 5 è un’ipotesi affascinante.