Volvo: Vanessa Butani nominata responsabile della sostenibilità globale

L’ultimo annuncio di Volvo Cars rappresenta un passo significativo nel suo percorso verso la sostenibilità. La nomina di Vanessa Butani come nuova responsabile della sostenibilità globale, a partire dal 1° aprile 2024, segna un momento importante per il marchio svedese. Butani succede ad Anders Kärrberg, che ha svolto un ruolo pionieristico dal 2019, guidando la costituzione e lo sviluppo del Global Sustainability Team all’interno dell’azienda.

La transizione di Butani a Volvo Cars, dopo un’esperienza di rilievo come VP Group Sustainability presso Electrolux, testimonia la crescente importanza della sostenibilità nel settore automobilistico. Il suo approccio strategico e le competenze acquisite nel settore degli elettrodomestici arricchiranno notevolmente la strategia di sostenibilità del produttore svedese.

Jim Rowan, CEO di Volvo Cars, ha espresso grande entusiasmo per l’ingresso di Vanessa Butani nel team, sottolineando la sua esperienza e capacità di leadership come elementi chiave per rafforzare l’impegno della casa automobilistica svedese nel campo della mobilità sostenibile. Questa mossa riflette la visione del produttore svedese di trasformarsi da tradizionale produttore di automobili a leader nella mobilità sostenibile.

Volvo punta a vendere solo veicoli elettrici entro il 2030

La nuova dirigente avrà l’importante compito di integrare la sostenibilità come vantaggio competitivo in ogni segmento della catena del valore di Volvo. La sua nomina arriva in un momento in cui il brand sta intensificando il suo impegno verso la sostenibilità, con l’obiettivo di vendere esclusivamente veicoli elettrici entro il 2030. Questa strategia si posiziona tra le più ambiziose nel panorama automobilistico globale.

Vanessa Butani, con il suo background internazionale e la sua esperienza nella definizione di obiettivi basati sulla scienza per Electrolux, porterà una prospettiva innovativa nella promozione della sostenibilità in Volvo Cars. La sua visione è in linea con quella del costruttore svedese, che sta vivendo una trasformazione accelerata per rispondere alla crescente domanda di soluzioni sostenibili nel settore automobilistico.

Operando dalla sede globale di Göteborg e riportando direttamente a Jim Rowan, Butani avrà un ruolo importante nel Group Management Team (GMT) di Volvo Cars, guidando l’azienda verso nuovi traguardi di sostenibilità e rafforzando ulteriormente la sua posizione come leader nel settore della mobilità sostenibile.