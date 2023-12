Volvo Cars: Helen Hu nominata General Counsel e Chief Legal Officer

Volvo Cars ha annunciato che Helen Hu assumerà il ruolo di General Counsel e Chief Legal Officer, oltre a diventare membro dell’Executive Management Team, a partire dal 1° febbraio 2024. He prenderà il posto di Maria Hemberg, che ha ricoperto questa posizione dal suo ingresso nel marchio svedese nel 2012.

Attualmente, Helen He è la Managing Director di Volvo Cars Switzerland, essendo entrata a far parte del team legale del brand svedese nel 2016 sotto la guida di Hemberg. Ha ricoperto ruoli senior nell’organizzazione APAC, diventando una forza trainante nella trasformazione aziendale.

Con una solida esperienza globale, He ha vissuto e lavorato in Cina e negli Stati Uniti, stabilendosi in Europa all’inizio del 2023. Il suo background include esperienze come avvocato e consulente legale presso rinomati studi legali negli Stati Uniti e in Cina, nonché incarichi come general counsel regionale per multinazionali con sede in Europa.

Le dichiarazioni di Jim Rowan

Jim Rowan, CEO di Volvo Cars, ha espresso il suo benvenuto a Helen Hu nel nuovo ruolo: “Siamo lieti di accogliere Helen Hu come nostro nuovo General Counsel e Chief Legal Officer, nonché membro dell’Executive Management Team. Helen è un leader forte, con un’ampia esperienza globale e acume commerciale che abbraccia Stati Uniti, Europa e APAC. Non vedo l’ora di lavorare più strettamente con lei nel nostro entusiasmante percorso futuro. Ringraziamo anche Maria per tutti i suoi contributi durante i quasi 12 anni di servizio come General Counsel e Chief Legal Officer. Maria ha giocato un ruolo cruciale nel costruttore svedese durante gli anni più importanti della nostra azienda. Ha efficacemente stabilito la governance di Volvo Cars supportando la nostra quotazione al NASDAQ di Stoccolma e ha sviluppato team ad alte prestazioni nelle aree legali, compliance, proprietà intellettuale e governance aziendale, tutti aspetti fondamentali per il nostro business oggi”.