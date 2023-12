Jeep Compass 2024: si aprono gli ordini del nuovo modello

La Jeep Compass 2024 rappresenta un passo importante per il marchio americano, un’icona nel settore automobilistico che ha saputo evolversi continuamente. Con una produzione globale che si estende da Melfi in Italia a Toluca in Messico, questo modello è un chiaro simbolo di adattabilità e innovazione.

La Compass viene prodotta infatti in quattro località chiave: Melfi, Ranjangaon (India), Pernambuco (Brasile) e Toluca (Messico), evidenziando la portata globale del brand di Stellantis. Ogni stabilimento contribuisce a soddisfare la domanda in oltre 100 paesi, riflettendo un approccio diversificato e adattabile.

Sotto la guida di Eric Laforge, Jeep ha introdotto la Compass 2024, elevando lo standard in termini di tecnologia e sostenibilità. Le versioni 4xe ed e-Hybrid sottolineano l’impegno del marchio verso prestazioni fuoristrada avanzate e sostenibilità ambientale.

Quattro allestimenti tra cui scegliere

Il nuovo modello 2024 offre oltre 80 funzionalità di sicurezza, incluse tecnologie come la rilevazione della stanchezza del conducente e il Forward Collision Warning. Il quadro strumenti digitale TFT da 10.25 pollici e il sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 10.1 pollici rappresentano il vertice della tecnologia di bordo.

La nuova Jeep Compass si articola in quattro allestimenti: Altitude, Summit, Overland e Trailhawk. Ogni livello offre caratteristiche uniche, dalla silhouette raffinata dell’Altitude alle prestazioni off-road dell’Overland e del Trailhawk.

Versioni e-Hybrid e 4xe

Il focus sull’elettrificazione è evidente nelle propulsioni ibride e-Hybrid e 4xe ibrida plug-in. Il motore e-Hybrid GSE T4 da 1.5 litri e il 4xe plug-in hybrid turbo da 1.3 litri dimostrano come la casa automobilistica americana stia spingendo verso un futuro più sostenibile. La nuova Jeep Compass integra servizi telematici avanzati come il TBM e un sistema di guida autonoma di Livello 2. Questi progressi tecnologici rafforzano la sicurezza e l’efficienza del veicolo.

Grazie al sistema 4xe e alle modalità Selec-Terrain, la Compass mantiene la sua leggendaria capacità off-road, con prestazioni rafforzate da innovazioni come pneumatici di Classe A+ e un sistema 4×4 avanzato. I servizi connessi, come Connect One e Connect Plus, offrono un’esperienza utente semplificata e all’avanguardia.

La Jeep Compass 2024 è un chiaro esempio di come Jeep stia spostando i confini nell’automotive, combinando prestazioni, tecnologia e sostenibilità. Con una gamma completa di allestimenti e un focus sull’elettrificazione, questo modello è destinato a ridefinire le aspettative nel segmento dei SUV compatti.