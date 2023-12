Mercedes Unimog: in test un prototipo con motore a combustione di idrogeno [FOTO]

Il Mercedes Unimog è recentemente salito agli onori delle cronache grazie a un progetto innovativo nel campo dei motori a combustione di idrogeno. Mercedes-Benz Special Trucks ha sviluppato un prototipo del celebre Unimog U 430 implementando un propulsore a combustione di idrogeno, una mossa audace che sottolinea la visione futuristica del brand tedesco nell’ambito dei trasporti sostenibili.

Il progetto, parte dell’iniziativa “WaVe” finanziata dal Ministero Federale Tedesco per gli Affari Economici e la Protezione del Clima, coinvolge 18 partner con l’obiettivo di esplorare la fattibilità dell’idrogeno come complemento alle tecnologie basate su batterie elettriche e celle a combustibile.

La particolarità sta nel powertrain, una versione modificata del motore originale, ma adattato per utilizzare l’idrogeno. Questa unità produce acqua, rilasciata sotto forma di vapore attraverso l’impianto di scarico, offrendo una soluzione a basso impatto ambientale.

I test sono stati condotti lungo una sezione dismessa dell’Autobahn

Sotto la supervisione di Franziska Cusumano – a capo di Mercedes-Benz Special Trucks – e Günter Pitz – responsabile dello sviluppo dei gruppi propulsori, lo speciale Unimog è stato sottoposto a test su una sezione dismessa dell’Autobahn tra Bayreuth e Bamberg. Questi test hanno incluso la raccolta di dati durante operazioni di taglio dell’erba e rifornimento presso una stazione di servizio pubblica, fornendo dati preziosi per il futuro sviluppo del veicolo.

Nonostante Daimler Truck si concentri principalmente sui propulsori elettrici e a celle a combustibile a idrogeno, il Mercedes Unimog con motore a combustione di idrogeno rappresenta un’opzione aggiuntiva per la decarbonizzazione della gamma dell’azienda. La sua applicazione è particolarmente vantaggiosa in veicoli come l’Unimog, dove lo spazio limitato e le elevate prestazioni richieste rendono questa tecnologia ideale.

Il motore è stato modificato per bruciare idrogeno

Il motore del prototipo, con i suoi circa 290 CV di potenza e 1000 Nm di coppia massima, si distingue per essere più silenzioso rispetto alle versioni diesel. Il veicolo è stato dotato di un tosaerba anteriore con due teste di taglio, consentendo ulteriori osservazioni in modalità operativa.

Con un’autonomia che necessita di miglioramenti per coprire un’intera giornata lavorativa, il veicolo è attualmente dotato di quattro serbatoi ad alta pressione da 700 bar (certificati TÜV), con una capacità complessiva di circa 14 kg di idrogeno gassoso. Questi serbatoi sono divisi in due gruppi da due, ognuno controllato indipendentemente dall’altro.

Il Mercedes Unimog U 430 con motore a combustione di idrogeno rappresenta un passo avanti significativo per il costruttore tedesco nel campo dei veicoli speciali a basso impatto ambientale. La sua capacità di operare con emissioni estremamente ridotte in contesti come cantieri, settori comunali o agricoli, lo rende un candidato ideale per la maturazione di questa tecnologia.