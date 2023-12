Nuova McLaren GTS: rivoluzione nel segmento delle supercar [FOTO]

In un settore in continua evoluzione, McLaren ha annunciato il lancio della nuova McLaren GTS, un modello che ridefinisce i confini tra una supercar tradizionale e una gran turismo. Questo aggiornamento non è solo una mera evoluzione, ma rappresenta un salto qualitativo per la casa automobilistica britannica, sia in termini di prestazioni che di comfort di guida.

Il design della nuova GTS mantiene le linee eleganti tipiche del marchio premium, ma introduce nuovi elementi che accentuano la sua presenza visiva. Il caratteristico frontale è stato rinnovato, con prese d’aria più pronunciate che migliorano il raffreddamento del V8 biturbo. Inoltre, i nuovi parafanghi posteriori ottimizzano il flusso d’aria, sottolineando l’attenzione di McLaren per i dettagli funzionali.

Prestazioni superiori grazie alla leggerezza

La nuova GTS si distingue per il suo rapporto peso/potenza, uno dei migliori nel suo segmento, grazie all’utilizzo di materiali come la fibra di carbonio. Il motore V8 biturbo M840TE da 4 litri eroga 635 CV, assicurando prestazioni eccezionali. La funzione Launch Control è un ulteriore esempio dell’impegno del marchio premium per un’esperienza di guida senza compromessi.

Il cambio SSG a 7 marce, abbinato a varie modalità di guida come Sport e Track, evidenzia la capacità di McLaren di integrare solo tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza di guida. L’eccellenza tecnica si estende al sistema di sterzo elettroidraulico e alle sospensioni adattive, garantendo agilità e controllo preciso.

Comfort e versatilità: una combinazione unica

Nonostante le sue eccezionali capacità dinamiche, la McLaren GTS non trascura il comfort. Con un ampio spazio per i bagagli, dei sedili di alta qualità e un’ampia scelta di finiture interne, la GTS si adatta perfettamente sia ai viaggi lunghi che agli spostamenti urbani. La visibilità e l’altezza da terra regolabile sono solo alcuni degli aspetti che rendono questa supercar unica nel suo genere.

L’abitacolo offre una combinazione di materiali di alta qualità e tecnologia avanzata. Il quadro strumenti digitale e il sistema di infotainment con display touch sono esempi dell’impegno di McLaren nel fornire un ambiente sia funzionale che raffinato. La McLaren GTS viene fornita con una garanzia completa che sottolinea la fiducia del produttore britannico nella qualità e nella durata del veicolo. Inoltre, è disponibile un piano di assistenza, che assicura la manutenzione del veicolo per tre anni.