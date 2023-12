Mini Countryman C 2024: design, tecnologia e motore da 170 CV [FOTO]

La nuova Mini Countryman C rappresenta un importante aggiornamento nel segmento dei crossover da parte della casa automobilistica britannica, coniugando il piacere di guida tipico del brand con innovazioni nel design e nella tecnologia.

Sotto il cofano, la nuova Countryman C è equipaggiata con un motore benzina a tre cilindri, efficiente e performante, che eroga 170 CV di potenza. Questo propulsore, abbinato alla tecnologia TwinPower Turbo, assicura una coppia massima di 280 Nm, garantendo così una risposta pronta e vivace, fondamentale per l’esperienza di guida Mini.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi e una velocità massima di 212 km/h sottolineano le capacità dinamiche del veicolo. Inoltre, la tecnologia mild hybrid integrata, che recupera energia in frenata e supporta il propulsore a combustione interna nelle accelerazioni con una potenza elettrica di 19 CV (14 kW), contribuisce a ridurre i consumi e le emissioni.

Design esterno

La Countryman C 2024 si distingue per le sue dimensioni maggiorate rispetto al predecessore, essendo più lunga di 13 cm e più alta di 8 cm. La silhouette eretta, unita a superfici ben definite e alla griglia frontale ottagonale ridisegnata, conferisce al modello un aspetto imponente.

Gli interni spaziosi e versatili, arricchiti dal tetto panoramico in vetro, offrono comfort e luminosità mentre i sedili sportivi standard offrono più spazio e supporto. L’abitacolo minimalista è dominato dal display OLED circolare da 9 pollici, che centralizza il controllo dei sistemi di infotainment e assistenza alla guida.

Assistenza alla guida e personalizzazione

Il sistema Driving Assistant Plus introduce la guida semi-autonoma di Livello 2, permettendo al conducente di togliere le mani dal volante fino a 60 km/h, purché rimanga attento al traffico e pronto a intervenire.

La struttura della nuova gamma Mini offre ampie opzioni di personalizzazione con le varianti Essential, Classic, Favoured e JCW (John Cooper Works). In particolare, il ricco allestimento Favoured si distingue per accenti di stile come il contrasto del tetto e la cornice della griglia frontale in Vibrant Silver, oltre a sedili sportivi Vescin perforati disponibili in tre colori.

Stefanie Wurst, capo di Mini, ha enfatizzato l’equilibrio tra le caratteristiche tipiche del brand britannico, come l’agilità e il piacere di guida, e un’ampia dotazione di serie. La nuova Mini Countryman C 2024 si posiziona quindi come un modello di ingresso versatile e tecnologicamente avanzato, che rispecchia l’evoluzione continua del produttore britannico nel settore automotive.