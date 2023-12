Revo Zero Energy: debutta in anteprima un nuovo minivan a idrogeno [FOTO]

L’ultima novità nel settore dei veicoli a idrogeno è il Revo Zero Energy. Si tratta di un minivan che incorpora elementi da crossover. Dotato di una carrozzeria caratterizzata da un frontale arrotondato con una griglia pronunciata e una significativa barra luminosa, il design estetico dell’Energy si distingue per l’adozione di quattro portiere scorrevoli. Questa configurazione è particolarmente innovativa, con le portiere posteriori che si aprono come quelle di un minivan tradizionale e quelle anteriori che scorrono in avanti.

Dal punto di vista del design, il nuovo minivan presenta un tetto panoramico in vetro, dei passaruota pronunciati, una barra luminosa posteriore e una piastra paramotore che fa eco a quella anteriore.

All’interno del nuovo Revo Zero Energy notiamo dei sedili individuali per tutte e tre le file, un volante con fondo piatto e un cruscotto digitale parte di un display a L che include anche uno schermo dedicato alla parte audio e uno verticale per il sistema di infotainment. Gli interni sono impreziositi da inserti in legno e fibra di carbonio e sembra esserci anche un piccolo display per i passeggeri della seconda fila.

Sotto il cofano c’è un innovativo gruppo propulsore ibrido

Sul fronte tecnico, l’Energy è alimentato da un innovativo gruppo propulsore ibrido che combina una cella a combustibile a idrogeno e una batteria. Questo sistema mira a unire i vantaggi delle due tecnologie minimizzandone gli svantaggi. Nonostante la mancanza di dettagli specifici, la configurazione suggerisce che la batteria funge da fonte primaria di energia, attivando la cella a combustibile a idrogeno come una sorta di caricatore di bordo, estendendo l’autonomia del veicolo.

La start-up promette un’autonomia complessiva di circa 1127 km, con la possibilità di ricaricare la batteria a casa e di rifornire il serbatoio di idrogeno in circa sette minuti. Purtroppo, la data di inizio della produzione del veicolo non è stata ancora definita. Ad ogni modo, l’azienda sta accettando i preordini per il Revo Zero Energy con un deposito rimborsabile di 500 $. Nel frattempo, Revo Zero sta lavorando per soddisfare tutte le normative di sicurezza applicabili.