Volkswagen ID.7: cinque stelle Euro NCAP per lei [FOTO e VIDEO]

Il recente successo della Volkswagen ID.7 nell’ottenere cinque stelle nei rigorosi test di sicurezza Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) è un trionfo significativo per la casa automobilistica tedesca. Questa valutazione posiziona la berlina completamente elettrica tra i modelli di punta del 2023 nell’ambito della sicurezza automobilistica, secondo i criteri dell’organizzazione europea indipendente Euro NCAP.

La nuova ID.7 si è distinta particolarmente nella categoria “Protezione degli occupanti adulti”, dove ha raggiunto un impressionante 95%. Questo risultato dimostra l’efficacia delle tecnologie di sicurezza implementate da Volkswagen. Anche nelle altre categorie valutate da Euro NCAP, tra cui “Protezione degli occupanti bambini”, “Protezione degli utenti della strada vulnerabili” e i sistemi di assistenza alla guida, la ID.7 ha mostrato prestazioni eccellenti.

Uno degli aspetti cruciali della valutazione dell’ente europeo è l’analisi dei sistemi di frenata automatica di emergenza, in particolare la loro capacità di proteggere utenti vulnerabili della strada come pedoni e ciclisti. Euro NCAP attribuisce grande valore anche ad altri sistemi di assistenza standard, un’area in cui la VW ID.7 eccelle.

I sistemi proposti di serie dalla versione Pro

La versione Pro, ad esempio, è equipaggiata di serie con una suite di sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia, tra cui assistenza alla svolta e supporto alla sterzata, monitoraggio dell’attenzione del conducente, Controllo adattivo della velocità di crociera (ACC), Travel Assist, Lane Assist, Emergency Assist, Park Assist e un avanzato sistema di frenata di emergenza autonomo con monitoraggio di pedoni e ciclisti.

Altre tecnologie degne di nota includono Park Assist Plus con Park Distance Control, Side Assist, Rear Traffic Alert, un sistema di telecamere per la retromarcia Area View e il riconoscimento dinamico della segnaletica stradale. Un elemento distintivo di ogni Volkswagen ID.7 è la tecnologia Car2X, che permette all’EV di comunicare con altri veicoli e con l’infrastruttura del traffico, offrendo un ulteriore livello di sicurezza attraverso lo scambio di informazioni sui pericoli locali.