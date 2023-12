Namx HUV: il brand sceglie un motore a combustione interna a idrogeno

Namx ha annunciato un passo significativo nella mobilità sostenibile. La sua decisione di adottare un motore a combustione interna per il suo primo veicolo utilitario a idrogeno (HUV) segna un punto di svolta nel settore. Questa mossa strategica evidenzia l’approccio pragmatico dell’azienda, che mira a unire la robustezza e l’affidabilità dei propulsori endotermici con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

La scelta di Namx di impiegare un ICE per i veicoli a idrogeno si allinea con le tendenze attuali dell’industria automobilistica, che cerca di bilanciare l’innovazione tecnologica con la praticità economica.

Diversi vantaggi importanti degli ICE a idrogeno rispetto ai FCEV

I motori a combustione interna a idrogeno offrono diversi vantaggi importanti rispetto ai veicoli elettrici a celle a combustibile (Fuel Cell Electric Vehicle – FCEV), tra cui una maggiore stabilità e prevedibilità dei costi di produzione, oltre a una maggiore robustezza e versatilità. Inoltre, questi powertrain non dipendono dai metalli delle terre rare, riducendo così l’esposizione dell’azienda alle fluttuazioni di prezzo di questi materiali.

La decisione di Namx di usare motori a combustione interna tradizionali apre la strada a una più ampia rete di riparazione e manutenzione, facilitando l’accesso ai pezzi di ricambio e aumentando il ciclo di vita dei loro veicoli. Questo aspetto rende il Namx HUV una scelta economica e sostenibile per tutto il suo ciclo di vita.

La collaborazione con Pininfarina continua a giocare un ruolo importante nello sviluppo del design dell’HUV. Faouzi Annajah, fondatore e CEO di Namx, ha sottolineato l’importanza della scelta del motore a combustione interna a idrogeno non solo dal punto di vista ingegneristico ma anche per l’accessibilità al mercato più ampio. Tale decisione non solo favorisce la transizione verso una mobilità più sostenibile, ma preserva anche il tessuto industriale automobilistico esistente, attualmente orientato verso gli ICE (Internal Combustione Engine).