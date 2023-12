DS Private Sales: tanti modelli disponibili in pronta consegna presso i DS Store

Tra il 15 e il 22 dicembre, i 47 DS Store sparsi in Italia diventano il palcoscenico di DS Private Sales, un evento esclusivo che offre l’opportunità unica di accedere a vantaggi speciali per l’acquisto delle vetture di DS Automobiles disponibili in pronta consegna. Questa iniziativa sottolinea l’impegno del brand francese nel combinare design raffinato, tecnologia avanzata e performance di alto livello.

Le DS Private Sales si distinguono per offrire condizioni vantaggiose nell’acquisizione di veicoli DS pronti per essere guidati. Questo periodo limitato è una finestra ideale per chi cerca una vettura dal DNA distintivo, che unisce savoir-faire francese, raffinatezza estetica e soluzioni tecnologiche d’avanguardia.

In vendita anche la gamma E-Tense

L’iniziativa abbraccia l’intera gamma della casa automobilistica francese, inclusa la serie E-Tense, che rappresenta la visione del brand di Stellantis per una mobilità sostenibile. Con modelli 100% elettrici e ibridi plug-in, DS E-Tense simboleggia un nuovo paradigma di performance ecologiche e dinamiche.

I DS Store si trasformano in hub dove i clienti possono immergersi nell’universo del brand di Stellantis. Ogni showroom è stato progettato per riflettere la filosofia del marchio: un connubio di lusso, innovazione e attenzione al dettaglio. La possibilità di prenotare un appuntamento online per visitare il DS Store più vicino è un ulteriore esempio della customer experience pensata dal marchio.

DS Automobiles ha registrato un’entusiasmante crescita nel 2023, evidenziata dalla raccolta di quasi 800 contratti a novembre. Questo successo riflette l’impegno e la strategia del marchio nel mercato italiano. L’apprezzamento per l’equilibrio tra rispetto ambientale, stile e comfort ha portato il costruttore francese a ricevere il riconoscimento di Grande Mecenate dal Louvre, un’onorificenza che sottolinea il suo prestigio e impegno culturale.