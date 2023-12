CONOU sceglie Changee per sviluppare il nuovo piano di comunicazione triennale

L’incarico affidato a Changee da CONOU, il Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, rappresenta un importante passo avanti nel panorama dell’economia circolare in Italia. Questa collaborazione, avviata a seguito di un’accurata selezione che ha avuto luogo tra maggio e novembre 2023, ha l’obiettivo di sviluppare un innovativo piano di comunicazione triennale che prenderà il via nel 2024.

La strategia comunicativa ideata da Changee in stretto coordinamento con CONOU si prefigge di abbracciare un approccio olistico, integrando efficacemente canali fisici e digitali. Il duplice obiettivo di questo piano è particolarmente significativo: da un lato, si mira a rafforzare la consapevolezza e la visibilità di CONOU come uno dei protagonisti chiave dell’economia circolare in Italia; dall’altro, si intende sensibilizzare e coinvolgere attivamente cittadini, imprese e istituzioni, enfatizzando il loro ruolo cruciale in questo processo.

Le dichiarazioni di Riccardo Piunti

Riccardo Piunti, presidente del Consorzio, ha sottolineato l’eccellenza riconosciuta a livello internazionale dell’organizzazione e l’intento di valorizzare e diffondere il modello italiano, considerato vincente ed esemplare. Piunti ha enfatizzato il ruolo fondamentale che la comunicazione avrà in questo contesto, agendo come leva per ottenere un vantaggio competitivo ulteriore per il Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati.

Le attività pianificate per supportare questa strategia saranno coordinate attentamente dalla sede romana di Changee. Questo piano di comunicazione non solo mira a consolidare la posizione di CONOU nel settore, ma anche a fungere da catalizzatore per un cambiamento più ampio, promuovendo l’importanza dell’economia circolare e il ruolo attivo che ciascun soggetto può svolgere in questo ambito.

La collaborazione tra i due attori si presenta, dunque, come un esempio significativo di come le strategie di comunicazione integrate e ben strutturate possano favorire la diffusione di pratiche sostenibili e la consapevolezza ambientale a livello nazionale e oltre.