Polestar: Dimitris Chanazoglou è il nuovo capo della divisione italiana

Polestar ha annunciato un cambiamento importante nel suo management in Italia. Dimitris Chanazoglou è stato nominato Head of Polestar Italia, con l’obiettivo di guidare le operazioni e rafforzare la presenza del marchio nel mercato italiano.

Chanazoglou, già a capo di Polestar Svizzera, vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore automobilistico. La sua nomina a capo delle operazioni italiane segna un passo importante per il marchio, considerando il suo background e la sua profonda conoscenza del settore.

“È con grande gioia che mi unisco a Polestar Italia in un momento così dinamico di espansione”, ha dichiarato Chanazoglou, evidenziando l’elevato potenziale del mercato italiano per la gamma di prodotti del costruttore svedese, in linea con le crescenti esigenze di mobilità sostenibile.

Prosegue l’espansione del brand nel mercato italiano

Polestar ha segnato il suo ingresso nel mercato italiano un anno fa, inaugurando due spazi esclusivi a Milano e Roma. I Polestar Space sono punti focali per la clientela italiana, offrendo un’esperienza di brand unica e la possibilità di ritirare i propri veicoli elettrici. La rete di vendita include anche cinque Handover Polestar, a testimonianza dell’impegno del marchio verso un’espansione capillare.

Scott Dicken, direttore European Commercial Operations di Polestar, ha espresso piena fiducia nelle competenze di Dimitris Chanazoglou, sottolineando la sua approfondita conoscenza del mercato e la vasta esperienza nei settori delle vendite e del marketing. Queste competenze sono importanti per il brand svedese, specialmente in un momento in cui si prepara a lanciare dei nuovi modelli, come Polestar 3 e Polestar 4 nel 2024.

Prende il posto di Alexander Lutz

Chanazoglou prende il posto di Alexander Lutz, che ha giocato un ruolo fondamentale nel consolidare il brand e la Sales Unit nazionale da quando Polestar è entrato nel mercato italiano nel 2022.

Lutz ha lasciato un’impronta significativa, portando a termine una fase di lancio riuscita e gettando le basi per la futura crescita del marchio. “È stato un anno importante per tutti noi e oggi l’azienda si prepara a intraprendere una nuova fase di crescita”, ha affermato Lutz.