Volkswagen Transporter 2025: primi dettagli sulla nuova generazione [VIDEO TEASER]

Volkswagen Veicoli Commerciali si prepara al lancio del nuovo Volkswagen Transporter, segnando l’arrivo della settima generazione della sua rinomata linea di veicoli commerciali. La presentazione mondiale è prevista per la primavera del 2024, come annunciato in un video teaser pubblicato su YouTube nelle scorse ore.

Il Transporter 2025, progettato per rispondere in modo efficiente alle esigenze degli operatori di veicoli commerciali in Europa, si posizionerà accanto all’ID. Buzz completamente elettrico e al Multivan, orientato alle famiglie e al tempo libero. Il focus del nuovo Transporter sarà prettamente business, con l’obiettivo di renderlo “il veicolo adatto a tutti”. Ciò si traduce in un’ampia gamma di opzioni di propulsione, inclusi motori elettrici, ibridi plug-in e diesel.

La gamma sarà composta da diverse varianti

Lars Krause, membro del Consiglio di Amministrazione per le vendite e il marketing di Volkswagen Veicoli Commerciali, ha sottolineato l’importanza di questa nuova generazione: “Con il nostro nuovo Transporter, abbiamo sviluppato strumenti all’avanguardia per i professionisti”.

Il brand tedesco si vanta anche della vasta gamma di varianti del Transporter 2025, che includerà furgoni con due diverse lunghezze e altezze, un camion con cassone ribaltabile e doppia cabina, un Kombi e un bus navetta Caravelle per il trasporto di numerosi passeggeri.

Nonostante le specifiche tecniche del Transporter di generazione T7 non siano ancora state rivelate, sappiamo che condividerà la base tecnica con il Ford Transit/Tourney Custom grazie all’alleanza tra le due case automobilistiche. Il video teaser mostra che i corpi dei due furgoni saranno simili, ma con differenze distintive nel design della griglia frontale. I preordini del nuovo Volkswagen Transporter sono previsti per iniziare prima della fine del 2023 in Germania.