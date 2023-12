Volkswagen e Renault potrebbero lanciare un’auto elettrica economica

La presunta partnership tra i due brand non è stata ancora confermata ufficialmente

Volkswagen sta cercando un partner per realizzare il suo ambizioso obiettivo di creare un’auto elettrica economica dal prezzo inferiore di 20.000 €. Secondo le ultime indiscrezioni, la casa tedesca è in trattative preliminari con Renault per una potenziale collaborazione di questo tipo.

Lo scorso aprile, il marchio tedesco aveva annunciato l’intenzione di sviluppare un EV compatto a meno di 20.000 €. Tuttavia, Oliver Blume – CEO del Gruppo Volkswagen – ha espresso dubbi il mese scorso sulla fattibilità di raggiungere questo obiettivo mantenendo la redditività.

Attualmente, VW sta esplorando potenziali partner interessati a collaborare a questo progetto, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Handelsblatt. Una fonte non ufficiale ha rivelato che l’azienda è “in una fase molto iniziale” di colloqui con il brand francese sul programma.

Nonostante l’azienda abbia rifiutato di commentare, Renault ha dichiarato a Reuters che la partnership è necessaria per essere competitivi nel mercato delle auto elettriche compatte. Un portavoce ha aggiunto che l’azienda è in “diverse discussioni, ma nulla è stato ancora finalizzato”.

Collaborazioni di questo tipo sono importanti per abbattare i costi

Entrambi i produttori di auto stanno attualmente implementando misure di riduzione dei costi, date le sfide poste dallo sviluppo di veicoli elettrici e un rallentamento delle vendite nell’industria automobilistica.

Volkswagen ha fissato l’obiettivo di risparmiare 10 miliardi di euro entro il 2026 mentre Renault mira a ridurre i costi di produzione degli EV del 50% attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale (AI). Secondo la fonte di Handelsblatt, le case automobilistiche mirano a produrre tra 200.000 e 250.000 auto elettriche economiche sotto i 20.000 € all’anno.

Volkswagen non è nuova a partnership con altre case automobilistiche. Il nuovo Ford Explorer EV, ad esempio, si basa sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen.