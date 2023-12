Stellantis collabora con Ample per la tecnologia di scambio batterie per veicoli elettrici

In un mondo in continua evoluzione nel settore dei veicoli elettrici, Stellantis e Ample hanno unito le forze in un accordo vincolante che segna una svolta significativa nel settore. La nuova partnership si concentra sulla tecnologia di ricarica delle batterie EV di Ample, con l’obiettivo di fornire una soluzione di ricarica rivoluzionaria che possa garantire una batteria completamente carica in meno di 5 minuti.

La collaborazione tra le due aziende introduce la soluzione Modular Battery Swapping, che promette di rivoluzionare il modo in cui i proprietari di veicoli elettrici gestiscono la ricarica delle batterie. Questa tecnologia permette di sostituire la batteria scarica di un EV con una completamente carica in pochi minuti, una soluzione ideale per chi cerca praticità e velocità.

Stellantis e Ample stanno inoltre esplorando l’estensione di questa tecnologia oltre i confini attuali, per coprire una gamma più ampia di piattaforme e aree geografiche, soddisfacendo così la crescente domanda di soluzioni di mobilità elettrica efficienti sia per i consumatori individuali che per le flotte aziendali.

Un primo programma pilota è previsto per il 2024 a Madrid, impiegando una flotta di 100 esemplari della Fiat 500 Elettrica. Questo progetto pilota rappresenta un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione del gruppo automobilistico italo-francese, evidenziando l’impegno del gruppo nel rendere la mobilità elettrica accessibile e conveniente.

Le dichiarazioni di Ricardo Stamatti e Khaled Hassounah

Ricardo Stamatti, Senior Vice President della Business Unit Charging & Energy di Stellantis, ha sottolineato l’importanza della partnership con Ample, evidenziando come questa collaborazione sia in linea con l’impegno di Stellantis nell’esplorare soluzioni innovative per garantire la libertà di mobilità ai possessori di veicoli elettrici. L’approccio Modular Battery Swapping di Ample offre non solo efficienza energetica e prestazioni eccezionali, ma contribuisce anche a ridurre l’ansia da ricarica.

Khaled Hassounah, CEO di Ample, ha ribadito la visione condivisa delle due aziende nell’accelerare l’adozione dei veicoli elettrici, enfatizzando l’obiettivo comune di rendere gli EV accessibili a tutti. L’approccio innovativo di Ample alla ricarica rapida mira a rimuovere gli ostacoli che attualmente limitano la diffusione dei veicoli elettrici.

Il design delle batterie Ample, che possono essere facilmente integrate nei veicoli elettrici senza necessità di riprogettare le piattaforme esistenti, e la possibilità di installare stazioni di scambio delle batterie in aree pubbliche in soli tre giorni, rendono questa soluzione particolarmente attraente per il mercato.

Inoltre, la tecnologia di scambio delle batterie offerta in abbonamento da Ample promette di ridurre il costo totale di possesso dei veicoli elettrici, offrendo ai clienti l’accesso continuo alle più recenti tecnologie di batteria.