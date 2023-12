Alfa Romeo Brennero: confermato (quasi) il nome del nuovo B-SUV [TEASER]

Il nuovo B-SUV di Alfa Romeo si chiamerà Alfa Romeo Brennero. Questo nuovo modello rappresenta un momento molto importante per il brand di Arese. Nonostante le iniziali smentite, un recente teaser pubblicato su Facebook dello stesso costruttore, rafforzato da coordinate geografiche di luoghi iconici per il marchio, come la pista di Balocco e il Museo di Arese, sembra confermare il nome Brennero.

Inoltre, il video teaser è stato accompagnato dalla frase “Forse in fondo lo abbiamo sempre saputo”, suggerendo una possibile inversione di rotta nella strategia comunicativa del produttore milanese.

Il mistero che avvolge il Progetto 966, noto internamente come Kid e definito come uno Sport Urban Vehicle, continua a crescere. La scelta del nome Brennero, se confermata ufficialmente, seguirebbe la tradizione del marchio di denominare i suoi modelli con nomi di passi di montagna, come già visto con Stelvio e Tonale. Tuttavia, questa anticipazione non fornisce dettagli concreti sulla vettura, mostrando solamente una parte camuffata.

Proporrà varie motorizzazioni

Il nuovo Alfa Romeo Brennero dovrebbe debuttare ufficialmente nel corso dei primi mesi del prossimo anno, proponendo circa 4,20 metri in lunghezza. Con la Fiat 600 condividerà la piattaforma STLA Small di Stellantis. Questo pianale versatile supporterà vari tipi di motori, inclusa una versione ibrida e una completamente elettrica.

Nel caso dell’ibrido, ci si aspetta un motore turbo benzina da 1.2 litri con elettrificazione, accoppiato a un propulsore elettrico da 29 CV integrato nel cambio automatico a doppia frizione, oltre a un generatore/starter a cinghia. Tale configurazione potrebbe essere offerta in due varianti di potenza: una da 100 CV e una da 136 CV.

Allo stesso tempo, il nuovo Brennero segnerà un traguardo significativo per Alfa Romeo, diventando il primo EV del Biscione. Si prevede che monterà un powertrain da 156 CV e una batteria da 54 kWh, condivisa con la Fiat 600e e la Jeep Avenger, promettendo un’autonomia vicina ai 400 km nel ciclo WLTP.

Per quanto riguarda il prezzo, la variante ibrida dovrebbe partire da circa 25.000 € mentre quella full electric intorno ai 40.000 €. L’Alfa Romeo Brennero 2025 si configura come un passo fondamentale nella strategia di rinnovamento del marchio di Arese, unendo l’eredità del brand con le innovazioni tecnologiche necessarie per rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione.