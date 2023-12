Mercedes Classe T e Citan Tourer: debutta la versione a passo lungo [FOTO]

Il mondo dell’automotive accoglie le ultime novità di Mercedes: le versioni a passo lungo di Classe T e Citan Tourer, arricchite dall’esclusivo modulo camper Marco Polo. La casa automobilistica tedesca, leader nel settore, conferma ancora una volta il suo impegno nell’offrire soluzioni innovative e versatili, sia per le famiglie che per gli amanti delle avventure all’aperto e per gli utenti commerciali.

La nuova Mercedes Classe T, con la sua versione a passo lungo, si distingue per il suo spazio interno generoso e per la capacità di ospitare fino a sette posti grazie all’aggiunta di una terza fila di sedili. Questa variante, più lunga di 38,4 cm rispetto a quella standard, offre un’area bagagli estremamente capiente, raggiungendo un volume massimo di 3660 litri.

La Stella a tre punte non ha trascurato la tecnologia: l’equipaggiamento di serie include il sistema di infotainment MBUX con radio digitale DAB, display touch e integrazione smartphone, oltre al volante multifunzione con comandi touch, aria condizionata e funzione di avviamento Keyless-Go.

Il brand tedesco propone anche il versatile modulo camper Marco Polo, che trasforma i piccoli van standard in micro-camper in pochissimo tempo. Dotato di un’unità letto doppia come standard e di una cucina opzionale con lavello e fornello a cartuccia di gas, il modulo è semplice da installare e smontare, rendendo il veicolo ideale per le fughe del weekend.

C’è anche il Citan Tourer a passo lungo

Per quanto riguarda il Mercedes Citan Tourer, la nuova variante a passo lungo è un vero e proprio jolly per il mercato europeo, offrendo soluzioni di spazio ottimali sia per il trasporto passeggeri che per materiali da lavoro.

Con una lunghezza totale di quasi 5 metri, il Citan Tourer Long-Wheelbase garantisce un comfort superiore e un’ampia versatilità grazie ai sedili individuali regolabili della seconda e terza fila. Il produttore tedesco continua a puntare sulla sicurezza, integrando nel Citan Tourer vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), sette airbag e sistemi ISOFIX per seggiolini per bambini, rendendo questi veicoli delle scelte ideali per ogni esigenza.

Con prezzi che partono rispettivamente da 32.547,69 € per la Classe T a passo lungo e da 33.141,50 € per il Citan Tourer, Mercedes dimostra ancora una volta la sua capacità di combinare lusso, funzionalità e innovazione, consolidando la sua posizione di leader nel mercato automobilistico europeo.