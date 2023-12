Honda: al CES 2024 presenterà una nuova gamma di veicoli elettrificati

Alla prossima edizione del Consumer Electronics Show (CES), in programma dal 9 al 12 gennaio a Las Vegas, Honda si prepara a rivelare una svolta epocale nel campo dei veicoli elettrificati. La casa automobilistica nipponica ha annunciato che svelerà la sua nuova gamma di veicoli elettrificati, promettendo una trasformazione significativa nel settore automobilistico.

La partecipazione del produttore giapponese al CES 2024, uno degli eventi tecnologici più attesi dell’anno, non è una novità. Tuttavia, quest’anno si distingue per l’importanza dell’annuncio: l’introduzione di una gamma completamente rinnovata di veicoli elettrificati, che evidenzia l’impegno del brand verso la sostenibilità e l’innovazione.

La strategia del costruttore nipponico si basa sull’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, un traguardo ambizioso che riflette il suo impegno per un futuro più green. Questo passaggio strategico include il piano di convertire il 100% delle vendite di veicoli alla motorizzazione elettrica e a celle a combustibile (Fuel Cell Electric Vehicle – FCEV) entro il 2040, un’impresa che sottolinea il loro ruolo di leader nel settore della mobilità sostenibile.

La conferenza stampa sarà diretta dal CEO Toshihiro Mibe e dal VP Shinji Aoyama

Durante il Consumer Electronics Show 2024, i visitatori e gli spettatori online potranno assistere alla presentazione della nuova ed innovativa gamma di veicoli elettrificati. Il sito Web dedicato di Honda per l’evento di Las Vegas fornirà un’anteprima esclusiva dei prodotti e delle tecnologie che saranno esposte, offrendo un assaggio di ciò che il futuro riserva per la mobilità elettrificata.

Inoltre, il 9 gennaio, il CEO di Honda Motor Toshihiro Mibe e il vicepresidente esecutivo Shinji Aoyama terranno una conferenza stampa presso lo stand Honda (North Hall, stand n° 10015) al Las Vegas Convention Center. In questa occasione, i due dirigenti illustreranno la visione futura dell’azienda e presenteranno in anteprima mondiale la nuova gamma EV.

Questo annuncio segna un momento cruciale per il brand giapponese, sottolineando il suo impegno verso la mobilità elettrificata e la visione di un futuro sostenibile, in perfetta sintonia con il suo slogan globale “The Power of Dreams – How we move you”. Con questa nuova gamma di veicoli elettrificati, Honda non solo punta a superare i limiti della mobilità moderna, ma anche a diventare un attore chiave nella costruzione di una società più sostenibile e connessa.