Stellantis conferma l’importanza dell’Italia nella sua strategia globale

Stellantis, guidato dal responsabile di Corporate Affairs Italia Davide Mele, ha recentemente ribadito il suo impegno nei confronti dell’Italia e la centralità del Paese nella sua strategia globale. Durante l’insediamento del Tavolo per lo Sviluppo dell’Automotive presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Mele ha sottolineato la necessità di lavorare rapidamente per implementare fattori cruciali per il raggiungimento degli obiettivi del gruppo.

Il colosso dell’automotive ha un ruolo fondamentale nell’economia italiana, contribuendo con un surplus di 11 miliardi di euro dal 2021. Un esempio di questo contributo è la Fiat 500 Elettrica, prodotta a Mirafiori ed esportata negli Stati Uniti. Inoltre, una notevole percentuale della produzione di Atessa e delle Maserati italiane viene esportata.

Ecco il piano di Stellantis per l’Italia

Il piano di Stellantis per l’Italia include:

La costruzione della terza Gigafactory europea di Automotive Cells Company (ACC) a Termoli.

La produzione di auto elettriche sulla piattaforma STLA Medium a Melfi, con la prima DS Automobiles prevista per il quarto trimestre del 2024 e una Lancia Gamma nel 2026.

Pratola Serra aumenterà la produzione del motore B2.2 per Stellantis.

Atessa diventerà un punto di riferimento per la produzione di veicoli commerciali elettrificati per Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall.

Pomigliano è impegnata nella produzione dell’Alfa Romeo Tonale e della Dodge Hornet, oltre a continuare a produrre la Fiat Panda, specialmente nella versione ibrida.

Cassino si sta riorganizzando per introdurre la piattaforma elettrica STLA Large, destinata ai veicoli premium e di lusso di marchi come Alfa Romeo e Maserati.

Modena ha avviato la produzione della MC20 e introdurrà il reparto di verniciatura Fuoriserie per i modelli Maserati.

A Cento è stata creata un’unità per la produzione di motori industriali e marini.

Davide Mele ha sottolineato che l’Italia è un ecosistema automobilistico completo, che anticipa l’evoluzione del settore. Mirafiori ha visto recentemente l’inaugurazione del Battery Technology Center e del Circular Economy Hub, con un investimento di oltre 80 milioni di euro. Inoltre, è stato annunciato l’investimento di milioni di euro per il nuovo grEEn-campus a Mirafiori, che si allinea all’ambizione di Stellantis di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2038.

Insieme a Daniele Chiari – responsabile delle relazioni istituzionali in Italia – e Giuseppe Manca – responsabile delle risorse umane in Italia, Mele ha evidenziato l’importanza di un approccio proattivo e sincero al cambiamento, essenziale per gestire la transizione verso l’elettrificazione nel settore automobilistico in Italia, garantendo una mobilità accessibile ai clienti e beneficiando i dipendenti del settore.

La strategia di Stellantis in Italia riflette un impegno profondo verso l’innovazione e la sostenibilità, sottolineando la centralità del Bel Paese nello scenario automobilistico globale del gruppo e l’importanza di un approccio collaborativo per realizzare una transizione efficace nel settore.