Mini Cooper SE JCW: debutta la nuova sportiva 100% elettrica [FOTO]

Nel panorama automobilistico contemporaneo, la fusione tra prestazioni eccezionali e sostenibilità ambientale è diventata un obiettivo cruciale. La nuova Mini Cooper SE JCW incarna questa sinergia con maestria, rappresentando un punto di riferimento nel segmento delle auto elettriche performanti. Stefanie Wurst, capo di Mini, ha enfatizzato la fusione tra design iconico, prestazioni leggendarie e mobilità sostenibile offerte dalla nuova Cooper SE JCW.

Con 218 CV (160 kW) di potenza e 330 Nm di coppia massima, questo modello si distingue per la sua capacità di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, offrendo prestazioni eccellenti senza produrre emissioni di CO2. La batteria ad alta tensione da 54,2 kWh assicura un’autonomia fino a 402 km secondo il ciclo di test WLTP.

Design

Il design esterno della nuova John Cooper Works rende omaggio al patrimonio sportivo del marchio britannico, connotato da successi come le tre vittorie al Rally di Monte Carlo negli anni ‘60.

Il nuovo logo John Cooper Works, caratterizzato da un chiaro schema di colori rosso, bianco e nero e una bandiera a scacchi simbolizzata, domina la griglia anteriore ottagonale. Ulteriori elementi di design includono cerchi Lap Spoke bicolore da 18”, pinze freno JCW rosse e strisce sul cofano che sottolineano il carattere sportivo.

Abitacolo

All’interno della Mini Cooper SE JCW, l’atmosfera da corsa è palpabile con i sedili JCW che combinano pelle sintetica con cuciture rosse e materiale a maglia multicolore nella sezione delle spalle. Il concetto di colore nero e rosso prosegue negli interni delle portiere e nel cruscotto, quest’ultimo decorato con un motivo a scacchi JCW-specifico.

Il display OLED centrale ad alta risoluzione da 10 pollici raggruppa dati del veicolo e fornisce informazioni su navigazione, media, telefono e impostazioni del clima. Con le Mini Experience Modes, la nuova sportiva elettrica offre nuove possibilità di personalizzazione, la Go-kart Mode ispirata a John Cooper Works, che colora il display e l’illuminazione interna in rosso antracite.

Sicurezza

Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, la Cooper SE John Cooper Works non delude sicuramente. Con 12 sensori ad ultrasuoni e quattro telecamere perimetrali, il Parking Assistant Plus semplifica il parcheggio e identifica gli spazi liberi.

La ricarica rapida fino a 95 kW con corrente diretta permette di ricaricare la batteria dal 10% all’80% in meno di 30 minuti. L’utilizzo di corrente alternata da 11 kW e la preparazione ottimale della batteria ad alta tensione in base alle condizioni climatiche, riducono significativamente i tempi di ricarica, soprattutto a basse temperature esterne.