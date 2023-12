Alfa Romeo, Raffaele Russo: ‘I nostri clienti continuano a darci sempre più fiducia’

Alfa Romeo ha chiuso in Italia un novembre straordinario, consolidando una tendenza di crescita costante per tutto il 2023. Il brand di Arese ha raggiunto una quota di mercato del 2% in Italia, segnando il suo secondo miglior risultato dell’anno. Le oltre 2700 immatricolazioni registrate il mese scorso, che evidenziano un incremento del 70% rispetto allo stesso mese del 2022, testimoniano la forte presenza del marchio nel settore automobilistico.

Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo Italia, ha detto: “Sono molto soddisfatto degli ottimi risultati di novembre che confermano il nostro percorso di crescita in termini di volumi, quote e Brand Reputation. E tutto questo grazie a un lavoro di squadra con le nostre Concessionarie e con i nostri Clienti che, ogni giorno di più, stanno dando piena fiducia al marchio”.

Il Biscione continua a dominare nel comparto premium, con un aumento notevole sia nei volumi venduti da gennaio a novembre, raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2022, che nella quota di mercato, che è cresciuta dello 0,7%.

Tonale e Stelvio al centro della notevole crescita

Il protagonista indiscusso di questa crescita è l’Alfa Romeo Tonale, un C-SUV di fascia premium che si è affermato come leader indiscusso nel suo segmento. A novembre, il Tonale ha quasi raggiunto una quota del 6% nel segmento C-SUV, triplicando i volumi rispetto a novembre 2022.

La versione top di gamma Plug-in Hybrid Q4 da 280 CV ha avuto un ruolo fondamentale nel successo del modello, contribuendo a raggiungere quasi 18.000 immatricolazioni nei primi 11 mesi dell’anno.

Accanto al Tonale, l’Alfa Romeo Stelvio ha mostrato performance eccellenti, con una quota dell’11,2% nel segmento D-SUV a novembre. Questo risultato è stato supportato anche dal forte contributo del comparto B2B, dove lo Stelvio ha quasi raggiunto il 15% di quota.

Recentemente premiato come Miglior auto per dirigenti ai MissionFleet Awards, il primo SUV della casa automobilistica milanese si è dimostrato particolarmente attraente per le aziende grazie alle sue caratteristiche di stile, sportività e tecnologia avanzata.