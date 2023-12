Jeep Avenger: è lei la migliore auto elettrica urbana del 2023

Il nuovo modello a zero emissioni è stato premiato in occasione degli electrifying.com Awards 2024

La Jeep Avenger, il primo SUV completamente elettrico del marchio americano e sviluppato specificatamente per il mercato europeo, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Auto elettrica urbana dell’anno agli electrifying.com Awards 2024. Questo premio sottolinea l’impegno di Jeep nel settore della mobilità elettrica, ponendo in evidenza le qualità uniche della nuova Avenger come veicolo ideale per l’ambiente urbano.

La giuria degli electrifying.com Awards, composta da esperti giornalisti specializzati in auto elettriche, ha premiato l’Avenger principalmente per il suo design distintivo, le dimensioni ottimali per l’uso urbano e l’efficienza del suo propulsore elettrico.

Ginny Buckley, fondatore e CEO di electrifying.com, ha elogiato il modello per il suo stile unico, concepito dal Design Studio Jeep Europe di Torino, e per la sua praticità in ambito urbano. Ha inoltre sottolineato l’efficienza della batteria del veicolo, che assicura un’autonomia rassicurante ai potenziali proprietari.

In un solo anno ha conquistato già 14 importanti riconoscimenti

La Jeep Avenger si è distinta nel panorama automobilistico internazionale, raccogliendo ben 14 premi da gennaio 2023. Tra questi spicca il titolo di European Car Of The Year 2023 assegnato da una giuria di 57 giornalisti del settore automobilistico di 22 paesi. Altri riconoscimenti includono The best family SUV dal Women’s World Car Of The Year, Urban SUV and Crossover Category Auto Leader da Auto Motor und Sport Poland e vari premi da Top Gear UK, Autocar, Wirtualna Polska e Autovista Group.

Inoltre, il SUV 100% elettrico ha vinto gli Autonis Design Award come Most Beautiful Small SUV 2023, il titolo di Auto Europa 2024 dall’UIGA e recentemente è stato selezionato come miglior modello urbano nel premio The Best of Moto 2023 e come Auto dell’Anno 2024 in Svizzera.

Questo impressionante palmarès non solo evidenzia le qualità uniche della nuova Jeep Avenger nel segmento dei SUV compatti completamenti elettrici, ma dimostra anche il successo del brand di Stellantis nel soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più orientato verso soluzioni di mobilità sostenibili ed efficienti in ambito urbano.