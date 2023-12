Alpine A110 2024: la sportiva si aggiorna con l’arrivo del nuovo model year [FOTO]

La gamma dell’Alpine A110 si arricchisce e si evolve con l’arrivo del model year 2024, offrendo agli appassionati di auto sportive una serie di opzioni ancora più ricche e sofisticate. Ecco una panoramica dettagliata delle versioni disponibili e delle loro caratteristiche distintive.

Alpine A110: da 66.300 €

L’A110 è la base della gamma, offrendo un’esperienza di guida pura e stimolante, ispirata alla classica Berlinetta. Dotata di un motore da 252 CV, si distingue per la sua agilità e dinamicità. Le specifiche includono cerchi Serac da 18” con dischi ventilati da 320 mm, garantendo frenate potenti anche ad alte prestazioni. L’interno è impreziosito da una pedaliera sportiva e da poggiapiedi in alluminio, oltre a specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente.

Alpine A110 GT: da 77.350 €

La coupé sportiva Gran Turismo unisce prestazioni elevate a comfort di marcia. Il motore da 300 CV, abbinato al telaio Alpine, promette un equilibrio ideale tra sportività ed eleganza. L’A110 GT 2024 si distingue per cerchi Grand Prix da 18” diamantati neri, monogrammi laterali cromati e dotazioni di serie come l’impianto audio Focal Premium, lo specchietto retrovisore interno elettrocromico e antiriflesso e i sedili riscaldabili.

Alpine A110 S: da 79.050 €

Questo modello è focalizzato sulle prestazioni. Il telaio Sport esalta il motore da 300 CV, rendendolo ideale per chi cerca un’esperienza di guida avanzata, soprattutto in pista. Come optional è disponibile con pneumatici semi-slick e kit aerodinamico e inoltre vanta cerchi Fuchs forgiati da 18”, fari anteriori neri a boomerang e specchietto retrovisore interno elettrocromico e antiriflesso.

Alpine A110 R Turini: da 108.000 €

La nuova Alpine A110 R Turini si ispira al Col de Turini, una famosa tappa del Rally di Montecarlo. Questa versione, che deriva dalla A110 R, è ottimizzata per la guida su strada, grazie ai cerchi in alluminio GT Race da 18” Nero Mat.

Mantenendo il DNA della versione R, con il suo telaio avanzato e un motore da 300 CV e 340 Nm, questa variante è più ribassata e dinamica, offrendo sensazioni di velocità estreme, con una velocità massima che supera i 280 km/h su pista. Dotata di numerosi componenti in carbonio, questa vettura trae ispirazione dalla Formula 1 per la sua ricerca di leggerezza.

Alpine A110 R: da 114.000 €

L’Alpine A110 R rappresenta la versione più radicale della gamma, combinando design innovativo e prestazioni elevate per un’esperienza di guida senza compromessi.

Alpine apre oggi gli ordini per la gamma Alpine A110 2024. Le nuove versioni della vettura, con una gamma di prezzi che riflette le diverse caratteristiche e prestazioni offerte, sono state progettate per soddisfare una vasta gamma di esigenze e preferenze degli appassionati di auto sportive.