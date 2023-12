Kia Flex: arriva in Italia la nuova soluzione di noleggio a medio termine

Non è richiesto alcun anticipo per poter procedere

Kia ha lanciato in Italia il suo nuovo programma di noleggio a medio termine chiamato Kia Flex. Dopo il successo riscontrato in Germania, il brand sudcoreano è pronto a ridefinire l’esperienza di mobilità sul mercato italiano.

Flex nasce dalla collaborazione tra Kia Italia e ALD Automotive Italia, leader nel settore del noleggio a lungo termine e soluzioni di mobilità. Questo programma sottolinea l’impegno del produttore coreano verso la mobilità sostenibile, offrendo soluzioni flessibili per adattarsi alle diverse necessità dei clienti.

In un contesto in costante evoluzione, il concetto di mobilità si allontana dalla logica di possesso per abbracciare quella di utilizzo. Kia Flex permette ai clienti di gestire autonomamente il noleggio tramite una piattaforma online, semplificando il processo e rendendo l’auto un bene on-demand.

Vantaggi e servizi inclusi in Kia Flex

Il canone mensile offre una varietà di servizi, inclusi assicurazione, manutenzione, assistenza stradale e dotazione di pneumatici invernali, senza richiedere alcun anticipo. La customer journey inizia online, con un processo di autenticazione, scelta del modello e stipula del contratto sul sito Web dedicato, garantendo tempi di consegna tra cinque e otto settimane.

Kia Flex offre noleggi da un minimo di sei mesi fino a 18, con possibilità di rinnovo mensile. Il cliente ha la libertà di continuare, restituire o cambiare auto dopo il sesto mese senza pagare alcuna penale. La gamma di auto disponibili varia in base allo stock.

Con Kia Flex, il costruttore sudcoreano si posiziona all’avanguardia nel settore della mobilità, offrendo un’esperienza innovativa e flessibile. Questo programma rappresenta un passo significativo verso un nuovo concetto di mobilità e sottolinea l’adattabilità di Kia alle esigenze emergenti del mercato.