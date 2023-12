Fiat Panda elettrica sarà prodotta in Serbia

La prossima generazione dell’iconica Fiat Panda si orienta decisamente verso l’innovazione 100% elettrica. In un recente annuncio, il presidente serbo Aleksandar Vučić, dopo un incontro con Giorgia Meloni a Belgrado, ha confermato che la nuova Panda a zero emissioni sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Kragujevac (Serbia).

Questo impianto, dove viene già prodotta la 500L, rappresenta un punto nevralgico nella strategia di espansione e modernizzazione del costruttore torinese. L’annuncio fatto da Vučić segna un importante passo avanti nel settore automotive, con la Panda EV destinata a diventare un catalizzatore di investimenti nel settore in Serbia.

La decisione di produrre il nuovo modello a Kragujevac e non in altre fabbriche italiane, come Mirafiori o Pomigliano d’Arco (dove verrà prodotta la Panda con motore a combustione interna fino al 2026), sottolinea un cambiamento strategico significativo per Stellantis.

La nuova generazione potrebbe basarsi sulla piattaforma Smart Car

Sul fronte tecnico, la Fiat Panda elettrica potrebbe basarsi sulla piattaforma Smart Car, che troviamo già alla base della nuova Citroën e-C3. Questo implicherebbe l’uso di una batteria al litio-ferro-fosfato (LFP), una scelta che contribuirebbe a contenere i costi di produzione.

Olivier François, CEO di Fiat e Global CMO di Stellantis, ha precedentemente affermato che la nuova vettura elettrica offrirà un approccio “originale”, ma fedele ai principi iniziali del modello, ispirandosi al concetto della Centoventi (in foto), caratterizzato da una maggiore essenzialità e accessibilità economica.

Nonostante la produzione in Serbia, non è escluso che altri impianti del colosso possano essere coinvolti nella produzione della Fiat Panda EV. Questa possibile strategia geograficamente più articolata potrebbe rivelarsi cruciale per il sistema industriale italiano.

Insomma, la transizione della Panda verso il full electric rappresenta un momento significativo non solo per il brand di Stellantis, ma anche per l’industria automotive in generale, sottolineando l’importanza di strategie di produzione geograficamente diverse e di soluzioni tecnologiche innovative per competere a livello globale.