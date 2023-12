Ford Mustang: la produzione dell’attuale generazione potrebbe terminare nel 2028

L’ultima generazione della Ford Mustang ha suscitato notevole interesse nel mondo delle muscle car. Recentemente, Muscle Cars and Trucks ha rivelato informazioni importanti riguardo al futuro di questo iconico modello. Il contratto sindacale tra United Auto Workers (UAW) e l’Ovale Blu prevede che la produzione della Mustang S650 cesserà nel 2028, coincidendo con la scadenza del nuovo accordo UAW.

Questa timeline posiziona la nuova Mustang in un ciclo di vita relativamente breve, ma comunque più lungo rispetto alla Chevrolet Camaro. La produzione di quest’ultima terminerà quest’anno mentre la Mustang con V8 continuerà fino almeno al 2028.

La prossima generazione potrebbe chiamarsi S750

Il grande interrogativo si pone però per il periodo post-2028. Il marchio americano non ha ancora rivelato i piani futuri per questo iconico modello dopo la generazione S650. Tuttavia, alcune indiscrezioni hanno rivelato che la prossima generazione (forse denominata S750) sarà costruita sulla piattaforma GE2.2, la stessa della seconda generazione della Mustang Mach-E completamente elettrica.

Questa speculazione apre la possibilità di una Mustang 100% elettrica dopo il 2028 o forse una versione ibrida. Dodge sta preparando sia una versione a combustione interna che una full electric della Dodge Charger. Tuttavia, la versione termica della muscle car utilizzerà il sei cilindri in linea Hurricane anziché un V8. Di conseguenza, il costruttore americano potrebbe adottare un approccio simile per la prossima generazione della Mustang, optando per un V6 biturbo.

D’altro canto, considerando che l’Ovale Blu ha già due veicoli elettrici sul mercato, la Mustang Mach-E e l’F-150 Lightning e con altri in arrivo, è altresì possibile che il produttore americano mantenga la Mustang V8 e rispetti, comunque, le normative dopo il 2028.