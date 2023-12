Dacia Bigster: il nuovo modello costerà meno di 47.000 €

Il nuovo Dacia Bigster, atteso per il 2025, segna una svolta ambiziosa per il costruttore rumeno nel segmento C. Denis Le Vot, CEO di Dacia, ha recentemente confermato ad Autocar che il prezzo di partenza sarà inferiore a 40.000 £ (46.708 €), posizionando il nuovo Bigster come una scelta economicamente vantaggiosa rispetto ai suoi concorrenti.

L’obiettivo è chiaro: offrire un SUV full-size da 4,6 metri con cinque posti a sedere ad un prezzo molto competitivo. Questa strategia si inserisce nella filosofia di Dacia di fornire veicoli che offrano un eccellente rapporto qualità/prezzo, come già dimostrato con Duster, Sandero e Jogger.

Il Dacia Bigster sarà il modello più grande e costoso nella gamma del brand rumeno, ma continuerà a rispecchiare l’etica del valore per denaro che ha contribuito alla rapida crescita della casa automobilistica in Europa.

Alla base ci sarà la piattaforma CMF

Dal punto di vista tecnico, il Bigster sarà costruito sulla piattaforma CMF, condivisa con altri modelli del Gruppo Renault. Xavier Martinet, responsabile vendite e marketing di Dacia, ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio orientato al prezzo fin dalla fase di progettazione, evitando contenuti superflui e concentrando l’attenzione sull’essenzialità.

L’approccio di Dacia alla riduzione dei costi include l’utilizzo di hardware esistente del Gruppo Renault, una strategia che consente di minimizzare i costi di sviluppo. In termini di allestimenti, il nuovo modello manterrà una gamma limitata, ma dovrebbe offrire motorizzazione sia tradizionali che elettrificate.

L’adozione di un approccio minimalista e il leverage di asset esistenti all’interno del gruppo, come delineato da Le Vot, sono centrali nella strategia di Dacia per mantenere il Dacia Bigster un prodotto accessibile.