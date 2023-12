CATL svela una nuova piattaforma EV con 1000 km di autonomia

Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), leader mondiale nella produzione di batterie per veicoli elettrici, sta introducendo una rivoluzionaria piattaforma skateboard per EV. Questa innovazione, nota come CATL Integrated Intelligent Chassis (CIIC), non solo promette di migliorare l’efficienza e l’autonomia dei veicoli elettrici, ma segna anche una svolta significativa in questo segmento, specialmente in Cina.

La CIIC utilizza una tecnologia avanzata Cell to Chassis (CTC), che integra motori elettrici, batterie, sistemi ad alta e bassa tensione, sterzo e freni. Tale approccio non solo riduce i costi di produzione e i tempi di sviluppo, ma offre anche maggiore libertà ai designer automobilistici, permettendo la compatibilità con diversi stili di carrozzeria.

Prestazioni notevoli nei test reali

Durante i test in condizioni reali in Cina, la CIIC ha dimostrato un’autonomia di ben 1000 km con una singola carica. È interessante notare come, nonostante una riduzione del 30% dell’autonomia in condizioni di freddo estremo a -7 °C, l’EV potesse ancora percorrere 700 km. Questi risultati sono stati condivisi da Wu Kai – Chief Scientist di CATL – durante il Dishui Lake Summit dell’International Automotive Conference.

Un altro aspetto notevole della CIIC è la sua capacità di ricarica rapida, con la possibilità di recuperare 300 km di autonomia in soli 5 minuti quando collegata a un caricatore rapido. In termini di efficienza energetica, è stato raggiunto un consumo medio di 10,5 kWh/100 km durante i test.

Il produttore di batterie non prevede di lanciare un proprio EV, ma piuttosto condividere questa tecnologia con altre aziende attraverso diverse partnership. La prima collaborazione annunciata è con Hozon Auto, che prevede di utilizzare la CIIC in un’auto elettrica attesa per il terzo trimestre del 2024.