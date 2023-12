Veicoli rubati: recuperati oltre 18.000 modelli in Italia grazie alla tecnologia di LoJack

Nell’ambito del contrasto ai crimini automobilistici, l’International Meeting Motor Vehicle Crime a Roma ha evidenziato un’importante realtà nel panorama della sicurezza dei veicoli. La collaborazione tra le Forze di Polizia a livello internazionale è cruciale per combattere efficacemente il furto di veicoli, una problematica che oltre al danno economico, implica anche l’esistenza di reti criminali organizzate.

LoJack Italia, con la sua notevole esperienza nel settore, ha giocato un ruolo fondamentale in questo contesto. Dal 2007, LoJack ha recuperato 18.500 veicoli in Italia, per un valore complessivo di 545 milioni di euro, e 1,4 miliardi di euro a livello globale. Questi dati sottolineano non solo l’efficacia del sistema LoJack, ma anche il valore economico che rappresentano i veicoli recuperati.

LoJack propone delle tecnologie avanzate che permettono di recuperare i veicoli rubati

Maurizio Iperti, presidente EMEA di LoJack, ha messo in luce l’importanza delle tecnologie avanzate nella lotta contro il furto di veicoli. La tecnologia unica in radiofrequenza di LoJack, che non è schermabile e funziona efficacemente anche in ambienti sfidanti come container o garage sotterranei, rappresenta una soluzione di rilevamento decisiva.

Inoltre, l’introduzione della tecnologia Mesh ha incrementato ulteriormente l’efficacia di LoJack, permettendo ai veicoli dotati del sistema LoJack Premium Touch di segnalare la presenza di veicoli rubati nelle vicinanze, aumentando così la velocità e l’efficienza del processo di recupero.

Un aspetto fondamentale è il supporto che LoJack offre alle Forze di Polizia. Con una centrale operativa attiva 24/7 e un team di sicurezza esperto sul campo, l’azienda assiste attivamente le autorità nel localizzare e recuperare i veicoli rubati.

Tale approccio sinergico tra tecnologia avanzata e collaborazione con le forze dell’ordine ha permesso a LoJack di raggiungere un tasso di recupero medio dell’80% dei veicoli rubati, confermando la sua posizione di leader nel settore.