Skoda Superb 2024: parte la produzione a Bratislava

L’anno prossimo inizierà anche la produzione della variante berlina (non disponibile in Italia)

Skoda ha inaugurato una nuova era con l’avvio della produzione della quarta generazione della Skoda Superb, un modello che da anni rappresenta l’apice del segmento delle berline per il marchio.

Questa mossa, che segue l’anteprima mondiale di soli quattro settimane, segna un trasferimento strategico per l’ammiraglia a motore termico dallo stabilimento di Kvasiny in Repubblica Ceca a quello di Volkswagen a Bratislava (Slovacchia). Tale cambiamento non è solo un semplice spostamento geografico, ma rappresenta una riallocazione di risorse che mira a potenziare la produzione della Octavia.

Andreas Dick, Membro del Board per Produzione e Logistica di Skoda Auto, ha evidenziato l’importanza di questo passaggio per la strategia aziendale, sottolineando il valore simbolico e strategico del lancio di una nuova generazione per l’intero team Skoda. Il progetto Beta+ ha visto la collaborazione nello sviluppo congiunto della nuova Superb e della nuova Volkswagen Passat.

Sinergie e innovazione nel progetto Beta+

La decisione di produrre la Superb 2024 a Bratislava fa parte di una strategia più ampia che mira a ottimizzare la rete produttiva del Gruppo Volkswagen. Il processo di produzione inizia con le parti della carrozzeria, molte delle quali vengono stampate a Bratislava.

Più di 500 robot all’avanguardia, sistemi di controllo e attrezzature per l’incollaggio e l’onboarding sono stati installati in meno di due anni. Inoltre, il padiglione di assemblaggio è stato completamente rinnovato, includendo l’installazione di apparecchiature di automazione, sistemi di telecamere industriali e aggiornamenti tecnologici lungo tutta la linea. L’area di produzione dei telai è stata ampliata per incorporare la movimentazione dei pacchi batteria per le versioni elettrificate.

Il reparto di verniciatura ha subito significative evoluzioni, introducendo nuove cabine di verniciatura con sistemi avanzati di circolazione dell’aria e capacità di catturare i composti organici volatili, un passo avanti verso una produzione più eco-compatibile.

Nuove motorizzazioni e avanguardia tecnologica

La produzione inizia con la variante Combi station wagon, seguita dalla berlina (non disponibile in Italia) nella prima metà del 2024. La gamma di propulsori include tre motori a benzina con potenze tra 150 e 265 CV, includendo il TSI da 1.5 litri con tecnologia mild hybrid, e due motori diesel da 150 e 193 CV. Inoltre, la gamma prevede un nuovo gruppo propulsore ibrido plug-in, esclusivo per la variante station wagon, con autonomia di oltre 100 km in modalità EV.

L’avvio della produzione della Skoda Superb 2024 nella fabbrica di Bratislava rappresenta non solo un importante passo avanti per Skoda ma anche un modello di collaborazione e sinergia all’interno del Gruppo VW. Tale progetto dimostra la capacità del produttore ceco di adattarsi alle esigenze del mercato, mantenendo al contempo un focus sulla sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica.