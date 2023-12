Tesla Cybertruck: svelata ufficialmente la versione finale dell’EV [FOTO]

Sarà proposto in tre diversi allestimenti

Il tanto atteso Tesla Cybertruck completamente elettrico ha finalmente raggiunto le mani dei primi fortunati clienti. Svelato per la prima volta a novembre 2019, il pick-up a zero emissioni rappresenta una pietra miliare nell’evoluzione delle auto elettriche grazie alle sue caratteristiche innovative e al design futuristico. Elon Musk ha enfatizzato le prestazioni eccezionali e la praticità del nuovo Cybertruck in un evento di lancio che ha catturato l’attenzione del mondo intero.

Il modello si distingue per la sua carrozzeria in Stainless Steel Super Alloy, una lega sviluppata specificamente dalla casa automobilistica per offrire una resistenza impareggiabile. La sua rigidità torsionale, dichiarata superiore a quella di una McLaren P1, testimonia l’ingegneria avanzata applicata dal produttore americano. Un altro punto di forza è il sistema di cristalli a prova d’urto, che garantisce un livello di sicurezza senza precedenti.

Prestazioni e capacità

Il pick-up si rivela un vero e proprio cavallo di battaglia nel settore dei veicoli da lavoro. Con una capacità di trainare fino a 4,5 tonnellate e un volume utile di carico di 3424 litri, il nuovo Tesla Cybertruck si posiziona come una soluzione ideale per impieghi professionali.

La sua tecnologia avanzata comprende sospensioni adattive, altezza da terra regolabile e un sistema di sterzo by wire. In termini di prestazioni, il Cybertruck sfida persino una Porsche 911, dimostrando la potenza e l’agilità che sfidano le convenzioni del segmento dei pick-up.

Le dimensioni sono state pensate per dominare le strade americane, con una lunghezza di oltre 5,6 metri. All’interno, il veicolo elettrico propone un ambiente spazioso e tecnologicamente avanzato, con un ampio display touch centrale da 18.5 pollici che rappresenta il fulcro del sistema di controllo dell’EV.

Varianti e prezzi

Il Cybertruck viene offerto in tre diverse variant: Cyberbeast, All-Wheel Drive (AWD) e Rear-Wheel Drive (RWD). I prezzi variano a seconda dell’allestimento, con la versione base che sarà disponibile dal 2025 ad un prezzo di partenza di 60.990 $ (55.994,32 €).

La variante AWD da 79.990 $ (73.438,03 €) propone 608 CV di potenza, scatta da 0 a 96 km/h in 4,1 secondi e promette fino a 547 di autonomia. La RWD, invece, offre 402 di autonomia e scatta da 0 a 96 km/h in 6,5 secondi. La top di gamma Cyberbeast da 857 CV, invece, viene proposta a 99.990 $ (91.799,84 €), offrendo prestazioni straordinarie (0-96 km/h in soli 2,6 secondi e quarto di miglio in meno di 11 secondi) e un’autonomia di 515.

Tesla continua a spingere i confini dell’innovazione nel settore delle auto elettriche. Una particolare attenzione va alla voce “Range (+Range Extender)” nella scheda tecnica del nuovo Tesla Cybertruck, che suggerisce l’introduzione di modalità di guida innovative per massimizzare l’autonomia. Tale aspetto evidenzia l’impegno del costruttore di auto elettriche nell’adattare le tecnologie esistenti per migliorare l’esperienza di guida e l’efficienza energetica.

Il debutto del Cybertruck segna un momento storico per la casa automobilistica americana e per l’intero settore automotive. Con prestazioni di alto livello, design avanguardistico e innovazioni tecnologiche, questo EV non solo ridefinisce la categoria dei pick-up, ma anche le aspettative dei veicoli elettrici.