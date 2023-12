Stellantis annuncia cambiamenti importanti in Nord America

Stellantis ha annunciato importanti nomine nel suo team esecutivo in Nord America, un passo strategico in previsione dell’imminente offensiva elettrica prevista per il 2024. Questa mossa rappresenta un significativo cambiamento nella direzione e nella strategia del colosso, sottolineando il suo impegno nel rinnovamento e nell’innovazione nel mercato nordamericano.

William Peffer, precedentemente CEO di Maserati Nord America e COO di Kia Motors America, è stato nominato responsabile di Jeep Nord America. La sua vasta esperienza nel settore automobilistico e la profonda conoscenza del mercato nordamericano saranno cruciali per guidare l’iconico marchio americano attraverso la transizione verso l’elettrificazione.

Le competenze di Peffer nel posizionamento di brand di lusso e nella gestione di strategie di mercato innovatrici saranno fondamentali nell’affrontare le sfide del mercato nordamericano, specialmente nell’era dell’elettrificazione.

Jim Morrison, con un passato come capo di Jeep in Nord America e con un’esperienza significativa nelle vendite e all’interno di Jeep e Ram, assume la guida di Jeep Performance Parts. Il focus di Morrison sarà quello di sfruttare le opportunità di crescita nel settore delle parti aftermarket, un settore in rapida espansione e di grande interesse per i consumatori, specialmente con l’avvento dell’era elettrica.

Le dichiarazioni di Mark Stewart

Mark Stewart, COO di Stellantis North America, ha sottolineato l’importanza di questi cambiamenti, definendoli come l’inizio di un nuovo capitolo per la regione. La sua fiducia nelle capacità di Peffer e Morrison di portare una forte focalizzazione sul cliente e un’intensa passione per i loro nuovi incarichi è evidente.

Ha inoltre rilevato come l’esperienza di Peffer sarà importante per guidare Jeep nell’introduzione della sua gamma elettrica mentre l’entusiasmo di Morrison per Jeep sarà un asset fondamentale per potenziare e accelerare il business delle parti aftermarket, specialmente in vista del futuro elettrico del brand.