Porsche: Nazif Mehmet Yazici è il nuovo CEO della divisione Engineering Services

L’espansione di Porsche Engineering in Nord America segna un’epoca significativa per il brand di Stoccarda. La nomina di Nazif Mehmet Yazici a CEO della neoistituita filiale nordamericana, con sede nell’area di Los Angeles, rappresenta un passo strategico per rafforzare la presenza di Porsche in un mercato molto importante.

Il percorso di Yazici in Porsche AG, iniziato nel 2007 come ingegnere della qualità nella divisione Exterior Purchased Parts, riflette una crescita professionale costante e impressionante. Il suo ruolo più recente come direttore della qualità del veicolo completo e dell’analisi, combinato con le sue esperienze precedenti in DaimlerChrysler AG, lo rende un asset prezioso per il brand tedesco.

La sua formazione in ingegneria meccanica e il conseguimento del dottorato presso l’Università di Duisburg-Essen forniscono una solida base teorica per guidare Porsche Engineering Services North America.

La filiale nordamericana di Porsche Engineering Services si concentra sullo sviluppo di veicoli e software per funzioni specifiche del mercato e servizi digitali, includendo verifica, validazione e assicurazione della qualità.Questo allinea la casa automobilistica tedesca con le tendenze emergenti dell’industria automobilistica, dove la digitalizzazione e la personalizzazione delle esperienze di guida stanno diventando sempre più centrali.

Markus-Christian Eberl, presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche Engineering, ha espresso entusiasmo nell’accogliere Nazif Mehmet Yazici, evidenziando la sua esperienza come fondamentale per il rafforzamento della presenza di Porsche Engineering in Nord America.

Yazici inizierà il nuovo ruolo il 1° gennaio 2024

L’ingresso di Yazici in Porsche Engineering Services North America non è solo un importante traguardo professionale per lui, ma anche un segnale forte della strategia di espansione internazionale del produttore tedesco.

Con l’aumento della domanda di soluzioni tecnologiche avanzate e personalizzate nel settore automobilistico, la mossa di Porsche Engineering potrebbe significare un notevole impatto sulle dinamiche del mercato nordamericano, evidenziando il costante impegno del brand di Stoccarda nell’innovazione e nell’eccellenza ingegneristica.

L’incarico di Yazici inizierà ufficialmente il 1° gennaio 2024, aprendo una nuova pagina entusiasmante per Porsche Engineering e per il panorama tecnologico automobilistico in Nord America.